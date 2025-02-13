13 февраля 2025

В Кургане появится библиотека-усадьба с будуаром и фальш-камином. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Старинную библиотеку Кургана переделают в усадьбу
Старинную библиотеку Кургана переделают в усадьбу Фото:

Для жителей Кургана будет реконструирована библиотека в микрорайоне Северном. Старинно здание, где находится библиотека, превратят в усадьбу с фальш-камином, будуаром и другими интересными объектами, сообщили в библиотечной системе Кургана.

«Эта библиотека в здании с историческим уклоном будет местом туристического показа. Будет у нас там и парадный зал, и гостиная, и диванная комната, и будуар», — сообщили в библиотечной системе города. Туда будет закуплено современное оборудование и фальш-камин.

В старинном здании постараются органично соединить старину и современный стиль. Чтобы создать стиль усадьбы, будет закуплена соответствующая мебель. В библиотеке будет два больших зала, диванная комната, специальные пространства для взрослых и детей. Открытие библиотеки планируется в октябре.

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Для жителей Кургана будет реконструирована библиотека в микрорайоне Северном. Старинно здание, где находится библиотека, превратят в усадьбу с фальш-камином, будуаром и другими интересными объектами, сообщили в библиотечной системе Кургана. «Эта библиотека в здании с историческим уклоном будет местом туристического показа. Будет у нас там и парадный зал, и гостиная, и диванная комната, и будуар», — сообщили в библиотечной системе города. Туда будет закуплено современное оборудование и фальш-камин. В старинном здании постараются органично соединить старину и современный стиль. Чтобы создать стиль усадьбы, будет закуплена соответствующая мебель. В библиотеке будет два больших зала, диванная комната, специальные пространства для взрослых и детей. Открытие библиотеки планируется в октябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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