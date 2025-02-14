«Подходит для поминальных обедов»: курганцы обрушились с критикой на новое кафе в Заозерном. Видео

Жители Кургана раскритиковали внешний вид кафе в Заозерном
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганцы раскритиковали новое кафе в Заозерном
Курганцы раскритиковали новое кафе в Заозерном Фото:

Жители Кургана раскритиковали недавно построенное кафе в первом микрорайоне Заозерного. Горожанам не понравился внешний вид заведения, сделанного из черных сэндвич-панелей. Свое мнение о кафе они высказали в комментариях в telegram-канале «Курганистан». 

«Хороший внешний вид для проведения поминальных обедов. Ну, и расположение», — написал пользователь с ником Stanley. «На столовку похоже внешне, для студентов», — добавила Анастасия. 

Также горожане сравнили построенное кафе с бункером, бараком и ангаром. Некоторые здание напомнило коробку. Были и положительные отзывы. Пользователь Людмила отметила, что важнее не то, что снаружи, а внутри. «Главное интерьер, меню и качество приготовления и обслуживания. Если все срастется, то еще и из города приезжать в кафе будут. Удачи собственнику в осуществлении его планов», — написала девушка. Пользователь с ником «Просто» поддержал комментатора и отметил, что важнее содержание, а не внешний вид.  

URA.RU обратилось за комментарием к собственнику кафе. В телефонном разговоре бизнесмен отметил, что работы на объекте еще не завершены. В ближайшее время в здании будут заниматься отделочными работами. Кафе начинали строить еще в 2009 году, но проект был заморожен. У участка по улице Мостостроителей, 10б трижды менялся собственник. К активным работам на объекте приступили лишь в прошлом году. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана раскритиковали недавно построенное кафе в первом микрорайоне Заозерного. Горожанам не понравился внешний вид заведения, сделанного из черных сэндвич-панелей. Свое мнение о кафе они высказали в комментариях в telegram-канале «Курганистан».  «Хороший внешний вид для проведения поминальных обедов. Ну, и расположение», — написал пользователь с ником Stanley. «На столовку похоже внешне, для студентов», — добавила Анастасия.  Также горожане сравнили построенное кафе с бункером, бараком и ангаром. Некоторые здание напомнило коробку. Были и положительные отзывы. Пользователь Людмила отметила, что важнее не то, что снаружи, а внутри. «Главное интерьер, меню и качество приготовления и обслуживания. Если все срастется, то еще и из города приезжать в кафе будут. Удачи собственнику в осуществлении его планов», — написала девушка. Пользователь с ником «Просто» поддержал комментатора и отметил, что важнее содержание, а не внешний вид.   URA.RU обратилось за комментарием к собственнику кафе. В телефонном разговоре бизнесмен отметил, что работы на объекте еще не завершены. В ближайшее время в здании будут заниматься отделочными работами. Кафе начинали строить еще в 2009 году, но проект был заморожен. У участка по улице Мостостроителей, 10б трижды менялся собственник. К активным работам на объекте приступили лишь в прошлом году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...