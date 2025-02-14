Жители Кургана раскритиковали недавно построенное кафе в первом микрорайоне Заозерного. Горожанам не понравился внешний вид заведения, сделанного из черных сэндвич-панелей. Свое мнение о кафе они высказали в комментариях в telegram-канале «Курганистан».
«Хороший внешний вид для проведения поминальных обедов. Ну, и расположение», — написал пользователь с ником Stanley. «На столовку похоже внешне, для студентов», — добавила Анастасия.
Также горожане сравнили построенное кафе с бункером, бараком и ангаром. Некоторые здание напомнило коробку. Были и положительные отзывы. Пользователь Людмила отметила, что важнее не то, что снаружи, а внутри. «Главное интерьер, меню и качество приготовления и обслуживания. Если все срастется, то еще и из города приезжать в кафе будут. Удачи собственнику в осуществлении его планов», — написала девушка. Пользователь с ником «Просто» поддержал комментатора и отметил, что важнее содержание, а не внешний вид.
URA.RU обратилось за комментарием к собственнику кафе. В телефонном разговоре бизнесмен отметил, что работы на объекте еще не завершены. В ближайшее время в здании будут заниматься отделочными работами. Кафе начинали строить еще в 2009 году, но проект был заморожен. У участка по улице Мостостроителей, 10б трижды менялся собственник. К активным работам на объекте приступили лишь в прошлом году.
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