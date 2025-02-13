«Обряд женитьбы»: сектант-патологоанатом изнасиловал ребенка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержан врач, надругавшийся над ребенком

14 февраля 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Сам подозреваемый вину отрицает (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Патологоанатом из Екатеринбурга задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. Он познакомился с ней в кришнаитском сообществе, которое сам и возглавлял, и даже устроил «свадьбу» с ребенком. Сам мужчина вину отрицает, сообщил URA.RU источник. «Девочка вместе с родителями посещала общество, связанное с познанием божества Кришны. Лидером организации был 33-летний мужчина, который работает патологоанатомом в одной из городских больниц. В конце прошлого года девочка заболела, и духовный глава начал с ней переписку. Во время этого общения он пригласил школьницу в гости к своему знакомому, который живет в пригороде Екатеринбурга», — рассказал собеседник агентства. Там кришнаит попросил приятеля провести «обряд женитьбы» между ним и его юной спутницей. Потом патологоанатом привез девочку к себе домой и заявил, что нужно исполнить «супружеский долг». Она согласилась, после чего случился секс. Сейчас кришнаит задержан, от дачи показаний он отказался и заявил, что невиновен. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ — «Изнасилование». Сектанту грозит до 20 лет лишения свободы. В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментария отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патологоанатом из Екатеринбурга задержан по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки. Он познакомился с ней в кришнаитском сообществе, которое сам и возглавлял, и даже устроил «свадьбу» с ребенком. Сам мужчина вину отрицает, сообщил URA.RU источник. «Девочка вместе с родителями посещала общество, связанное с познанием божества Кришны. Лидером организации был 33-летний мужчина, который работает патологоанатомом в одной из городских больниц. В конце прошлого года девочка заболела, и духовный глава начал с ней переписку. Во время этого общения он пригласил школьницу в гости к своему знакомому, который живет в пригороде Екатеринбурга», — рассказал собеседник агентства. Там кришнаит попросил приятеля провести «обряд женитьбы» между ним и его юной спутницей. Потом патологоанатом привез девочку к себе домой и заявил, что нужно исполнить «супружеский долг». Она согласилась, после чего случился секс. Сейчас кришнаит задержан, от дачи показаний он отказался и заявил, что невиновен. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ — «Изнасилование». Сектанту грозит до 20 лет лишения свободы. В пресс-службе свердловского СУ СКР от комментария отказались.