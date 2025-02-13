13 февраля 2025

Риелторы назвали самую популярную ипотеку у жителей Югры

Семейная ипотека стала самым популярным видом кредитования в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единственная ипотека с адекватным процентом - семейная
Единственная ипотека с адекватным процентом - семейная Фото:

В ХМАО на рынке ипотечного кредитования стала преобладать семейная ипотека. Об этом URA.RU рассказали эксперты компании «Этажи».

«Семейная ипотека под 6% годовых занимает 73,7% от всего объема ипотечных сделок в ХМАО. Годом ранее ее использовали лишь 28,9% покупателей: тогда еще действовала более массовая ипотека с господдержкой, которая прекратила работу 1 июля прошлого года», — сообщила агентству замруководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.

Ипотеку на рыночных условиях по ставкам от 25% и выше оформляют чуть больше 16% жителей Югры. Четверть из них берут займы для покупки жилья на вторичке, на первичном рынке показатель доходит до 86,4%.

Такую форму кредитования, как правило, выбирают те, кому немного не хватает на покупку жилья, либо оформляют ее до продажи имеющейся недвижимости. Из-за коротких сроков кредитования переплата получается адекватной.

Льготные программы, направленные на стимулирование рынка недвижимости отдаленных регионов, в ХМАО наименее популярны. Заявки на Арктическую и Дальневосточную ипотеку подают около 7% жителей.

Ранее URA.RU сообщало, что квартиры из Югры вошли в топ-10 самой дорогой недвижимости в УрФО. Самый дорогой лот — 35 миллионов рублей — выставлен на продажу в Сургуте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО на рынке ипотечного кредитования стала преобладать семейная ипотека. Об этом URA.RU рассказали эксперты компании «Этажи». «Семейная ипотека под 6% годовых занимает 73,7% от всего объема ипотечных сделок в ХМАО. Годом ранее ее использовали лишь 28,9% покупателей: тогда еще действовала более массовая ипотека с господдержкой, которая прекратила работу 1 июля прошлого года», — сообщила агентству замруководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова. Ипотеку на рыночных условиях по ставкам от 25% и выше оформляют чуть больше 16% жителей Югры. Четверть из них берут займы для покупки жилья на вторичке, на первичном рынке показатель доходит до 86,4%. Такую форму кредитования, как правило, выбирают те, кому немного не хватает на покупку жилья, либо оформляют ее до продажи имеющейся недвижимости. Из-за коротких сроков кредитования переплата получается адекватной. Льготные программы, направленные на стимулирование рынка недвижимости отдаленных регионов, в ХМАО наименее популярны. Заявки на Арктическую и Дальневосточную ипотеку подают около 7% жителей. Ранее URA.RU сообщало, что квартиры из Югры вошли в топ-10 самой дорогой недвижимости в УрФО. Самый дорогой лот — 35 миллионов рублей — выставлен на продажу в Сургуте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...