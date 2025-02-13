Риелторы назвали самую популярную ипотеку у жителей Югры

В ХМАО на рынке ипотечного кредитования стала преобладать семейная ипотека. Об этом URA.RU рассказали эксперты компании «Этажи».
«Семейная ипотека под 6% годовых занимает 73,7% от всего объема ипотечных сделок в ХМАО. Годом ранее ее использовали лишь 28,9% покупателей: тогда еще действовала более массовая ипотека с господдержкой, которая прекратила работу 1 июля прошлого года», — сообщила агентству замруководителя ипотечного департамента компании Татьяна Решетникова.
Ипотеку на рыночных условиях по ставкам от 25% и выше оформляют чуть больше 16% жителей Югры. Четверть из них берут займы для покупки жилья на вторичке, на первичном рынке показатель доходит до 86,4%.
Такую форму кредитования, как правило, выбирают те, кому немного не хватает на покупку жилья, либо оформляют ее до продажи имеющейся недвижимости. Из-за коротких сроков кредитования переплата получается адекватной.
Льготные программы, направленные на стимулирование рынка недвижимости отдаленных регионов, в ХМАО наименее популярны. Заявки на Арктическую и Дальневосточную ипотеку подают около 7% жителей.
Ранее URA.RU сообщало, что квартиры из Югры вошли в топ-10 самой дорогой недвижимости в УрФО. Самый дорогой лот — 35 миллионов рублей — выставлен на продажу в Сургуте.
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