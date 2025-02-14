Певец Сергей Жуков пригласил слепого 18-летнего диджея Ивана Русинова из Верхней Пышмы (Свердловская область) выступить в московском баре «Руки Вверх!». Легенда 1990-х рассказал, что талант незрячего парня поразил его.
«Это уникально, удивительно, насколько тонко и классно чувствует этот парень музыку. Поэтому, конечно, я не мог пройти мимо этого события и хочу обратиться напрямую к Ване. Ваня, я приглашаю тебя в Москву. Я хочу, чтобы ты приехал в Москву и выступил в моем центральном баре», — передает журнал Super обращение певца.
По его словам, о молодом диджее он узнал от знакомых после того, как парень выступил в екатеринбургском баре «Руки Вверх!». Жуков гарантировал полностью оплатить дорогу и проживание Ивана.
Иван Русинов прославился на всю Россию всего за три дня. Мама парня выложила видео о незрячем DJ в соцсети, после чего на юношу посыпались слова поддержки от звезд. Среди тех, кто заметил Русинова, оказались юморист Михаил Галустян, DJ Грув, певец Bahh Tee и различные блогеры.
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