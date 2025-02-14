Сергей Жуков пригласил слепого диджея из Верхней Пышмы выступить в Москве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Жуков узнал о незрячем диджее после его выступления
Сергей Жуков узнал о незрячем диджее после его выступления Фото:

Певец Сергей Жуков пригласил слепого 18-летнего диджея Ивана Русинова из Верхней Пышмы (Свердловская область) выступить в московском баре «Руки Вверх!». Легенда 1990-х рассказал, что талант незрячего парня поразил его.

«Это уникально, удивительно, насколько тонко и классно чувствует этот парень музыку. Поэтому, конечно, я не мог пройти мимо этого события и хочу обратиться напрямую к Ване. Ваня, я приглашаю тебя в Москву. Я хочу, чтобы ты приехал в Москву и выступил в моем центральном баре», — передает журнал Super обращение певца.

По его словам, о молодом диджее он узнал от знакомых после того, как парень выступил в екатеринбургском баре «Руки Вверх!». Жуков гарантировал полностью оплатить дорогу и проживание Ивана.

Иван Русинов прославился на всю Россию всего за три дня. Мама парня выложила видео о незрячем DJ в соцсети, после чего на юношу посыпались слова поддержки от звезд. Среди тех, кто заметил Русинова, оказались юморист Михаил Галустян, DJ Грув, певец Bahh Tee и различные блогеры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Сергей Жуков пригласил слепого 18-летнего диджея Ивана Русинова из Верхней Пышмы (Свердловская область) выступить в московском баре «Руки Вверх!». Легенда 1990-х рассказал, что талант незрячего парня поразил его. «Это уникально, удивительно, насколько тонко и классно чувствует этот парень музыку. Поэтому, конечно, я не мог пройти мимо этого события и хочу обратиться напрямую к Ване. Ваня, я приглашаю тебя в Москву. Я хочу, чтобы ты приехал в Москву и выступил в моем центральном баре», — передает журнал Super обращение певца. По его словам, о молодом диджее он узнал от знакомых после того, как парень выступил в екатеринбургском баре «Руки Вверх!». Жуков гарантировал полностью оплатить дорогу и проживание Ивана. Иван Русинов прославился на всю Россию всего за три дня. Мама парня выложила видео о незрячем DJ в соцсети, после чего на юношу посыпались слова поддержки от звезд. Среди тех, кто заметил Русинова, оказались юморист Михаил Галустян, DJ Грув, певец Bahh Tee и различные блогеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...