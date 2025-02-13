13 февраля 2025

В городе ХМАО все школы переведены на дистант из-за гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы в Нефтеюганске уходят на дистант из-за роста заболеваемости гриппом
Школы в Нефтеюганске уходят на дистант из-за роста заболеваемости гриппом Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) все школы переведены на дистанционное обучение из-за распространения гриппа. Об этом написал глава города Юрий Чекунов в своем telegram-канале.

«Уважаемые жители Нефтеюганска! В связи с превышением эпидемических порогов по гриппу с 15 по 21 февраля образовательный процесс будет осуществляться в дистанционном режиме», — написал Чекунов.

Работу приостанавливают спортивные секции, кружки и учреждения дополнительного образования. Также отменены все массовые мероприятия в городе. За неделю заболеваемость гриппом в Нефтеюганске выросла на 11,36%.

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В Нефтеюганске (ХМАО) все школы переведены на дистанционное обучение из-за распространения гриппа. Об этом написал глава города Юрий Чекунов в своем telegram-канале. «Уважаемые жители Нефтеюганска! В связи с превышением эпидемических порогов по гриппу с 15 по 21 февраля образовательный процесс будет осуществляться в дистанционном режиме», — написал Чекунов. Работу приостанавливают спортивные секции, кружки и учреждения дополнительного образования. Также отменены все массовые мероприятия в городе. За неделю заболеваемость гриппом в Нефтеюганске выросла на 11,36%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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