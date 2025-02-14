В Челябинске задержан Антон Вяткин, начальник отдела Госавтоинспекции, обвиняемый в получении взяток от коммерсантов, занимающихся перевозками грузов и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.
«Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску. Его подозревают в получение взяток в значительном и крупном размерах», — сообщила пресс-служба СУ СКР в telegram-канале. Следователем проведен обыск по месту жительства подозреваемого.
Предварительно установлено, что задержанный получил от индивидуальных предпринимателей взятку на общую сумму более 500 тысяч рублей, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Вяткин брал взятки с 2020 по 2024 годы. За деньги транспорт предпринимателей работал без прохождения техосмотра.
Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Решается вопрос об избрании Вяткину меры пресечения.
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