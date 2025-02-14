Начальника отдела Госавтоинспекции задержали в Челябинской области. Видео

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Подозреваемый четыре года получал взятки от представителей коммерческих организаций
Подозреваемый четыре года получал взятки от представителей коммерческих организаций Фото:

В Челябинске задержан Антон Вяткин, начальник отдела Госавтоинспекции, обвиняемый в получении взяток от коммерсантов, занимающихся перевозками грузов и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР. 

«Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску. Его подозревают в получение взяток в значительном и крупном размерах», — сообщила пресс-служба СУ СКР в telegram-канале. Следователем проведен обыск по месту жительства подозреваемого. 

Предварительно установлено, что задержанный получил от индивидуальных предпринимателей взятку на общую сумму более 500 тысяч рублей, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Вяткин брал взятки с 2020 по 2024 годы. За деньги транспорт предпринимателей работал без прохождения техосмотра. 

Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Решается вопрос об избрании Вяткину меры пресечения. 

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В Челябинске задержан Антон Вяткин, начальник отдела Госавтоинспекции, обвиняемый в получении взяток от коммерсантов, занимающихся перевозками грузов и пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.  «Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску. Его подозревают в получение взяток в значительном и крупном размерах», — сообщила пресс-служба СУ СКР в telegram-канале. Следователем проведен обыск по месту жительства подозреваемого.  Предварительно установлено, что задержанный получил от индивидуальных предпринимателей взятку на общую сумму более 500 тысяч рублей, добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Вяткин брал взятки с 2020 по 2024 годы. За деньги транспорт предпринимателей работал без прохождения техосмотра.  Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Решается вопрос об избрании Вяткину меры пресечения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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