Мэр Екатеринбурга сказал, когда встретится с защитниками Березовой рощи

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 19 февраля встретится с жителями Академического района, выступающими против застройки березовой рощи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
«Встреча с активными жителями микрорайона, готовыми к конструктивному диалогу, назначена на среду, 19 февраля. На ней глава Екатеринбурга, представители общественности и бизнеса вместе обсудят пути решения возникшего вопроса», — говорится в сообщении на сайте мэрии.
Орлов напомнил, что обеспечительные меры на вырубку березовой рощи, которые наложил Октябрьский райсуд, будут действовать, пока идет разбирательство. «Призываю соблюдать порядок на площадке, не обострять конфликт и следовать букве закона. Ситуацию продолжу держать на личном контроле», — подчеркнул градоначальник.
Протесты в Березовой роще начались утром 11 февраля: местных жителей возмутили рабочие с бензопилами и спецтехника, которые начали валить деревья. Около 50 человек попытались остановить представителей «Атомстройкомплекса», один человек пострадал. Вырубку приостановили, но вечером того же дня протест возобновился, люди требовали ответа от властей. На переговоры вышел глава Академического Николай Смирнягин, после чего толпа разошлась.
Днем 12 февраля противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.
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