В Свердловской области взлетели цены на овощи и чай. Инфографика

В Свердловской области капуста подорожала на 8,35% за месяц
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За месяц капуста подорожала на 8,35%
За месяц капуста подорожала на 8,35% Фото:

В Свердловской области капуста подорожала на 8,35%, а черный чай на 7,44% за месяц. Аналитика опубликована на сайте Свердловскстата. 

Капуста стала самым подорожавшим продуктом с января. К 10 февраля стоимость одного килограмма достигла 52,77 рублей в среднем. Свекла заняла второе место в антитопе и стала стоить 49,02 рублей (+7,59%). Также в тройку дорогих вошел черный чай, его цена составила 1378,82 рублей в среднем. 

Мороженная рыба подорожала на 4,35% — до 328,22 рублей в среднем. Картофель стал дороже на 4,87%, и по данным на 10 февраля его можно было купить по 55,77 рублей в среднем за килограмм. 

Помидоры стали самым подешевевшим товаром (средняя цена — 253,49 рублей, -2,53%). Также заметно подешевели: курица, гречка, морковь и яйца.

Сильнее всего за месяц подорожала капуста
Сильнее всего за месяц подорожала капуста
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области капуста подорожала на 8,35%, а черный чай на 7,44% за месяц. Аналитика опубликована на сайте Свердловскстата.  Капуста стала самым подорожавшим продуктом с января. К 10 февраля стоимость одного килограмма достигла 52,77 рублей в среднем. Свекла заняла второе место в антитопе и стала стоить 49,02 рублей (+7,59%). Также в тройку дорогих вошел черный чай, его цена составила 1378,82 рублей в среднем.  Мороженная рыба подорожала на 4,35% — до 328,22 рублей в среднем. Картофель стал дороже на 4,87%, и по данным на 10 февраля его можно было купить по 55,77 рублей в среднем за килограмм.  Помидоры стали самым подешевевшим товаром (средняя цена — 253,49 рублей, -2,53%). Также заметно подешевели: курица, гречка, морковь и яйца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...