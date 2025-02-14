В Свердловской области капуста подорожала на 8,35%, а черный чай на 7,44% за месяц. Аналитика опубликована на сайте Свердловскстата.
Капуста стала самым подорожавшим продуктом с января. К 10 февраля стоимость одного килограмма достигла 52,77 рублей в среднем. Свекла заняла второе место в антитопе и стала стоить 49,02 рублей (+7,59%). Также в тройку дорогих вошел черный чай, его цена составила 1378,82 рублей в среднем.
Мороженная рыба подорожала на 4,35% — до 328,22 рублей в среднем. Картофель стал дороже на 4,87%, и по данным на 10 февраля его можно было купить по 55,77 рублей в среднем за килограмм.
Помидоры стали самым подешевевшим товаром (средняя цена — 253,49 рублей, -2,53%). Также заметно подешевели: курица, гречка, морковь и яйца.
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