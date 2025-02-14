Экранизацию антиутопии Иванова «Вегетация» могут снять в Магнитогорске

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Сериал по книге Алексея Иванова будут снимать в ближайшие пять лет
Сериал по книге Алексея Иванова будут снимать в ближайшие пять лет Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в ближайшие три года могут снять сериал по роману Алексея Иванова «Вегетация», события которого проходят именно в этом городе. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева.

«У кинокомпании по договору есть пять лет на производство сериала. Выбор локаций для съемок — это решение не писателя, а продюсера», — цитирует Зайцеву сайт «КП-Челябинск». Она отметила, что создатели сериала обязательно посмотрят места, о которых идет речь в романе. Если Магнитогорск не подойдет, они найдут близкую по стилистике территорию.

Новый роман писателя Иванова «Вегетация» в 2024 году одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября и сразу стала лидером продаж.

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В Магнитогорске Челябинской области в ближайшие три года могут снять сериал по роману Алексея Иванова «Вегетация», события которого проходят именно в этом городе. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева. «У кинокомпании по договору есть пять лет на производство сериала. Выбор локаций для съемок — это решение не писателя, а продюсера», — цитирует Зайцеву сайт «КП-Челябинск». Она отметила, что создатели сериала обязательно посмотрят места, о которых идет речь в романе. Если Магнитогорск не подойдет, они найдут близкую по стилистике территорию. Новый роман писателя Иванова «Вегетация» в 2024 году одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября и сразу стала лидером продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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