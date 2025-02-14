Экранизацию антиутопии Иванова «Вегетация» могут снять в Магнитогорске

В Магнитогорске Челябинской области в ближайшие три года могут снять сериал по роману Алексея Иванова «Вегетация», события которого проходят именно в этом городе. Об этом сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева.
«У кинокомпании по договору есть пять лет на производство сериала. Выбор локаций для съемок — это решение не писателя, а продюсера», — цитирует Зайцеву сайт «КП-Челябинск». Она отметила, что создатели сериала обязательно посмотрят места, о которых идет речь в романе. Если Магнитогорск не подойдет, они найдут близкую по стилистике территорию.
Новый роман писателя Иванова «Вегетация» в 2024 году одним из самых продаваемых бестселлеров. Книга вышла 28 ноября и сразу стала лидером продаж.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!