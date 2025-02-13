В Тюменской области высадят более восьми тысяч гектаров леса

В 2025 году в Тюменской области планируют посадить порядка восьми тысяч гектаров саженцев деревьев. Об это в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.
«В предстоящем сезоне в Тюменской области работы по лесовосстановлению и лесоразведению будут проведены на площади почти восемь тысяч гектаров. Это предусмотрено федеральным проектом „Сохранение лесов“, который продолжится теперь в рамках нового нацпроекта „Экологическое благополучие“» — отметил глава Тюменской области.
В 2024 году площадь посадки в 1,5 раза превысила размер территории, пострадавшей от лесных пожаров и вырубки. В целом проект лесовосстановления реализуется в Тюменской области с 2019 года. За это время специалисты высадили саженцы на 48 тысячах гектарах леса.
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