13 февраля 2025

В Тюменской области высадят более восьми тысяч гектаров леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы будут проведены в рамках нового нацпроекта
Работы будут проведены в рамках нового нацпроекта Фото:

В 2025 году в Тюменской области планируют посадить порядка восьми тысяч гектаров саженцев деревьев. Об это в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«В предстоящем сезоне в Тюменской области работы по лесовосстановлению и лесоразведению будут проведены на площади почти восемь тысяч гектаров. Это предусмотрено федеральным проектом „Сохранение лесов“, который продолжится теперь в рамках нового нацпроекта „Экологическое благополучие“» — отметил глава Тюменской области.

В 2024 году площадь посадки в 1,5 раза превысила размер территории, пострадавшей от лесных пожаров и вырубки. В целом проект лесовосстановления реализуется в Тюменской области с 2019 года. За это время специалисты высадили саженцы на 48 тысячах гектарах леса.

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В 2025 году в Тюменской области планируют посадить порядка восьми тысяч гектаров саженцев деревьев. Об это в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор. «В предстоящем сезоне в Тюменской области работы по лесовосстановлению и лесоразведению будут проведены на площади почти восемь тысяч гектаров. Это предусмотрено федеральным проектом „Сохранение лесов“, который продолжится теперь в рамках нового нацпроекта „Экологическое благополучие“» — отметил глава Тюменской области. В 2024 году площадь посадки в 1,5 раза превысила размер территории, пострадавшей от лесных пожаров и вырубки. В целом проект лесовосстановления реализуется в Тюменской области с 2019 года. За это время специалисты высадили саженцы на 48 тысячах гектарах леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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