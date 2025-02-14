В канун Дня влюбленных ОМОН нагрянул в челябинский спа-салон. Видео

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Жители пожаловались на соседство спа-салона с детскими учреждениями
Жители пожаловались на соседство спа-салона с детскими учреждениями Фото:

Сотрудники полиции при поддержке ОМОНа проверили спа-салон на улице Труда в Челябинске в канун Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. На работу учреждения пожаловались соседи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские Челябинска при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии проверили деятельность спа-салона, на работу которого поступали жалобы от горожан», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного главка полиции отметили, что соседи рассказали о соседстве спа-салона с детскими учреждениями и возможном наличии опасного оборудования. Полицейские детально изучили документацию салона, опросили его сотрудников и предупредили об ответственности за нарушение законов.

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Сотрудники полиции при поддержке ОМОНа проверили спа-салон на улице Труда в Челябинске в канун Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. На работу учреждения пожаловались соседи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Полицейские Челябинска при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии проверили деятельность спа-салона, на работу которого поступали жалобы от горожан», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного главка полиции отметили, что соседи рассказали о соседстве спа-салона с детскими учреждениями и возможном наличии опасного оборудования. Полицейские детально изучили документацию салона, опросили его сотрудников и предупредили об ответственности за нарушение законов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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