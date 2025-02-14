Сотрудники полиции при поддержке ОМОНа проверили спа-салон на улице Труда в Челябинске в канун Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. На работу учреждения пожаловались соседи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Полицейские Челябинска при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии проверили деятельность спа-салона, на работу которого поступали жалобы от горожан», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе областного главка полиции отметили, что соседи рассказали о соседстве спа-салона с детскими учреждениями и возможном наличии опасного оборудования. Полицейские детально изучили документацию салона, опросили его сотрудников и предупредили об ответственности за нарушение законов.
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