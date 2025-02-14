Банк России сохранил ключевую ставку 21%. Данное решение было принято на заседании, прошедшем 14 февраля.
«Центральный Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%», — решение было принято по итогам заседания регулятора 14 февраля. Ранее большинство аналитиков придерживались основного прогноза, согласно которому ЦБ с 60% вероятностью начнет поэтапное снижение ключевой ставки в июне 2025 года, достигнув к концу года уровня в 16%.
Главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин выразил мнение, что существует также более консервативный прогноз, с вероятностью в 20% предполагающий удержание ставки на уровне 21% до февраля 2026 года. Вместе с тем, он упомянул более мягкий вариант, который не исключает возможности начала снижения ставки уже в марте текущего года.
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