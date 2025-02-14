ЦБ сохранил ключевую ставку

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Центробанк, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на заседании 14 февраля
Центробанк, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на заседании 14 февраля Фото:

Банк России сохранил ключевую ставку 21%. Данное решение было принято на заседании, прошедшем 14 февраля. 

«Центральный Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%», — решение было принято по итогам заседания регулятора 14 февраля. Ранее большинство аналитиков придерживались основного прогноза, согласно которому ЦБ с 60% вероятностью начнет поэтапное снижение ключевой ставки в июне 2025 года, достигнув к концу года уровня в 16%.

Главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин выразил мнение, что существует также более консервативный прогноз, с вероятностью в 20% предполагающий удержание ставки на уровне 21% до февраля 2026 года. Вместе с тем, он упомянул более мягкий вариант, который не исключает возможности начала снижения ставки уже в марте текущего года.

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Банк России сохранил ключевую ставку 21%. Данное решение было принято на заседании, прошедшем 14 февраля.  «Центральный Банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%», — решение было принято по итогам заседания регулятора 14 февраля. Ранее большинство аналитиков придерживались основного прогноза, согласно которому ЦБ с 60% вероятностью начнет поэтапное снижение ключевой ставки в июне 2025 года, достигнув к концу года уровня в 16%. Главный экономист компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин выразил мнение, что существует также более консервативный прогноз, с вероятностью в 20% предполагающий удержание ставки на уровне 21% до февраля 2026 года. Вместе с тем, он упомянул более мягкий вариант, который не исключает возможности начала снижения ставки уже в марте текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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