В СК установили, по чьей вине взорвался газ в жилом доме в Кизеле

Житель города Кизел Пермского края намеренно устроил утечку бытового газа в квартире многоквартирного жилого дома, что в дальнейшем привело к взрыву. Тем самым мужчина рассчитывал убить свою знакомую, сообщает следственное управление СКР по краю. Сейчас 56-летнего горожанина обвиняют в покушении на убийство (ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ).
«Мужчина, находясь в квартире своей знакомой, повредил газовый шланг, ведущий от трубы газопровода к газовой плите, с целью убийства последней. Однако преступление не было доведено до конца ввиду отсутствия его знакомой дома и своевременного реагирования специализированных служб», — указывают в ведомстве. Ущерб от действий злоумышленника превысил 400 тысяч рублей.
Взрыв газа в многоквартирном в общежитии, расположенном по улице Пролетарской, произошел 9 февраля. В результате произошедшего обрушилась часть межкомнатной стены. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
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