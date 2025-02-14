Потеря игроков и госпитализация: чем закончился первый выпуск нового сезона «Выживалити»

14 февраля 2025 года на телеканале «Пятница!» состоялась премьера второго сезона реалити-шоу «Выживалити». В проекте участвуют 16 известных личностей из разных сфер. Среди них актеры, певцы, блогеры и участники других популярных проектов. Участникам предстоит пройти серию сложных физических и психологических испытаний, соревнуясь за главный приз в 10 миллионов рублей. Чем закончился первый пуск нового сезона шоу — в материале URA.RU.
О чем шоу «Выживалити»
Участникам предстоит пройти жесткие испытания и психологические ловушки, проверяющие их выносливость и способность к выживанию в экстремальных условиях. В роли ведущего вновь выступит актер Вадим Демчог. Съемки второго сезона проекта «Выживалити» проходили в Карачаево-Черкесии, включая такие локации, как курортный город Теберда и горный курорт Домбай.
Правила шоу
В каждом выпуске участников ждут по несколько испытаний, в том числе штормовое море, непроходимый бурелом, огненный автодром, канат над пропастью, бушующая река. После финального испытания участники голосуют против друг друга. Из шоу уходит игрок, набравший наибольшее количество голосов.
Список участников второго сезона «Выживалити»
- Александр Головин — актер, известный по сериалу «Кадетство» и фильму «Елки».
- Александр Фадеев (Данко) — певец, актер театра и кино, профессиональный танцор.
- Амина Усманилаева — финалистка седьмого сезона шоу «Пацанки» и участница проекта «Большие девочки».
- Артур Цветков (Арчи) — телеведущий и шоумен, известный по программам на МУЗ-ТВ и MTV.
- Валерия Филиппенкова — профессиональная танцовщица, участница шоу «Невеста. Экстра любовь».
- Владимир Тишко — актер и телеведущий, известный по рекламе стирального порошка Tide.
- Денис Лебедев — предприниматель, победитель шоу «Замуж за Бузову».
- Елизавета Андрющенко — участница седьмого сезона «Пацанок».
- Ирина Платонова — шеф-повар, участница шоу «Адский шеф».
- Ксения Новикова — певица, солистка группы «Блестящие».
- Мария Горячева (Маха) — певица, актриса и блогер, участница Dream Team House.
- Мария Пасека — призер Олимпийских игр, чемпионка по спортивной гимнастике.
- Милана Тюльпанова — телеведущая, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.
- Никита Турчин — актер и экстрасенс, участник шоу «Битва экстрасенсов».
- Петр Романов — актер и телеведущий, экс-ведущий программы «Орел и решка».
- Сергей Дружко — актер и телеведущий, известный по программе «Необъяснимо, но факт».
Что произошло в первом выпуске шоу «Выживалити»
На шоу с закрытыми глазами
Старый ржавый автобус подобрал участников где-то в горах и поехал в неизвестном направлении. Им надели повязки на глаза. В какой-то момент автобус остановился, раздался звук вертолета, автобус начало трясти. Участники решили, что транспортное средство подцепили и теперь они летят в воздухе. На самом деле автобус подцепили краном и крутили в воздухе, а потом опустили в реку. Только после этого повязки можно было снять и выбраться наружу.
Первое испытание и потеря игрока
В ходе первого испытания участникам предстояло преодолеть грязевую яму, захватить свое чучело, перенести его через лес, усеянный препятствиями, и установить на специально предназначенный для этого крест. У каждого участника было свое чучело, символизирующее определенные аспекты их прошлого. Например, на чучеле Амины из шоу «Пацанки»/»Большие девочки» красовалась медаль за второе место, а чучело Дениса Лебедева из программы «Замуж за Бузову» украшала майка с характерным жестом Ольги Бузовой. Последним к финишу пришел Сергей Дружко, для чучела которого не оказалось свободной подставки — он стал первым участником, покинувшим проект. Ограничение по времени составляло 5 минут.
Второе испытание
На второй день проекта было организовано соревнование под названием «Гастро-тир», где участники стреляли из различных устройств, включая рогатку, лук и арбалет, по целям с цветными стеклами. Цвета стекол символизировали разные виды продовольствия: красный — мясные изделия, желтый — зерновые продукты, зеленый — сладости. Каждому участнику предоставлялась всего одна попытка.
В результате соревнования Владимир Тишко выиграл пшено и сосиски, а Петр Романов — консервы. После этого испытания у Марии Пасеки возникли проблемы со здоровьем: она страдала от диареи и тошноты всю ночь. Девушку госпитализировали, однако позже вернули на проект.
Испытание от спонсора
В тот же день шоу прошло испытание под названием «Воздушное лото». Участники по очереди были прикреплены к тросу и перемещались на высокой скорости по зиплайну над рядом расставленных бочек с номерами.
Их задачей было во время полета попасть мешком с песком в бочку с наибольшим номером. Большинство участников не смогли попасть по цели, однако баллы удалось набрать следующим участникам: Елизавета Андрющенко заработала 20 баллов, Никита Турчин — 10 баллов, и Петр Романов вышел вперед с 30 баллами. Той же ночью Мария Горячева почувствовала себя плохо и была госпитализирована с симптомами, схожими с теми, что были у Пасеки.
Испытание перед голосованием
На третий день состоялось большое испытание за иммунитет. Участникам нужно было спуститься вниз с ржавого моста, залезть на канат над рекой и перебраться по нему с одного берега на другой, попутно собирая предметы для лагеря. В конце трассы каждого участника ждал рюкзак с теплой одеждой. На прохождение давалась одна попытка.
Финальное голосование
После трех дней испытания участников собрали на голосование. Им нужно было отдать свои голоса за участника, который должен покинуть проект. Никита Турчин получил девять голосов и покинул проект.
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