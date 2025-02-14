Чем известен бывший первый замгубернатора ХМАО, которого задержали силовики

По информации (официально пока что не подтвержденной) инсайдеров URA.RU, днем 14 февраля в Ханты-Мансийске был задержан бывший первый замгубернатора Алексей Шипилов. Он восемь лет отработал в окружном правительстве, а сейчас может стать фигурантом уголовного дела. Подробнее — в материале агентства.
Образование и начало карьеры
Шипилов родился 15 января 1981 года в селе Верхний Карачан в Воронежской области. В 2004 году получил образование по специальности «политология» в Воронежском госуниверситете, а в 2011 — допквалификацию по стратегическому менеджменту в РЭУ имени Плеханова.
Начинал работать в дорожной компании «Автобан» под руководством экс-главы Алексея Андреева. Занимал должность заместителя гендиректора по связям с общественностью. В 2016 году он пришел на должность замгубернатора ХМАО (тогда регион возглавляла Наталья Комарова). Он курировал департамент госслужбы, общественные и внешние связи, молодежную политику и департамент региональной безопасности.
Под его руководством в регионе работало несколько проектов. Среди них организованный Гуманитарным добровольческим корпусом и югорским внутриполом проект «Доброслужащие», по которому чиновники вместо отпусков ездили волонтерами на Донбасс. Другой известный проект, кадровый, «Лидеры изменений Югры». В его рамках госслужащие повышали квалификацию и попадали в кадровый резерв. Пять выпускников программы в итоге заняли должности вице-губернаторов, еще пять стали мэрами.
В октябре 2024 года Шипилов покинул свой пост. И сделал это довольно тихо, без каких-либо публичных заявлений. По словам инсайдера URA.RU, он даже не попрощался с подчиненными.
Первый допрос
В декабре 2024 года Шипилова допросили силовики. Источник агентства в политическом истеблишменте связывает следственные мероприятия с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова обвиняемого в коммерческом подкупе. Тогда, по словам инсайдера, Шипилов проходил свидетелем.
«Шипилов проходит свидетелем по резонансному делу экс-мэра Сургута Филатова и коммерческом подкупе, где также фигурирует руководство управляющей компании Нижневартовска „Диалог“. В кулуарах говорят, что показания под протокол дал один из югорских мэров. Подробности в интересах следствия не разглашаются, но известно, что проверки велись несколько месяцев», — рассказал тогда агентству инсайдер.
Слухи о задержании
Спустя два месяца, 14 февраля, появилась информация о якобы задержании Шипилова силовиками. Источники агентства также связывают это со следственными мероприятиями по делу Филатова о коммерческом подкупе. По их словам, бывший мэр Сургута дал против Шипилова показания. «Кроме того, есть неподтвержденная информация от силовиков о проверках по закупкам для нужд СВО департаментом регбезопасности, который курировал бывший главный идеолог Югры», — сообщил инсайдер агентства.
Официально эта информация пока что не подтверждена. Руководитель следственного комитета ХМАО Михаил Мокшин сообщил журналисту агентства, что «ведомство пока не комментируем информацию». Но, по информации источников URA.RU, Шипилову будет инкриминирована уголовная статья, а сейчас он находится на допросе.
Версии
По словам инсайдеров, Шипилову могут инкриминировать статью 290 УК РФ «получение взятки» в особо крупном размере. У него дома якобы прошли обыски, а сами источники выдвигают несколько версий о причинах интереса силовиков к экс-чиновнику.
«Первая — это кейс экс-мэра Сургута Филатова. Вторая — история предвыборной викторины „Открытого региона“ и дело Оксаны Макеевой. Третья версия — возможные нарушения, которые могли быть выявлены при проверке закупок гумпомощи департаментом региональной безопасности, подконтрольным Шипилову», — говорят источники. Пока все это только предположения, официальной версии задержания на момент написания новости нет.
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