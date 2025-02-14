14 февраля 2025

В Челябинске продают самый маленький жилой дом за 250 тысяч рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом в 14 квадратных метров продается в Челябинске
Дом в 14 квадратных метров продается в Челябинске Фото:

Жилой дом общей площадью в 14 квадратных метров продается в Челябинске за 250 тысяч рублей. Он находится на четырех сотках садового некоммерческого товарищества, в нем можно оформить прописку. Согласно информации на доске интернет-объявлений, это объект с наименьшей жилплощадью, представленный на рынке недвижимости города.

«Дом 14 кв. метров на участке в четыре сотки в СНТ Металлургического района Челябинска. Материал стен — бревно, требуется ремонт. Оформлен как жилой, возможна прописка. Цена — 250 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Авито».

Также автор объявления уточнил, что на территории СНТ будет проведен газ. Долгов за жилплощадью не числится.

Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске выставили на продажу целый подъезд жилого дома. За шесть квартир собственник просит 26 миллионов 900 тысяч рублей.

Одноэтажный дом располагается на территории СНТ в Челябинске
Одноэтажный дом располагается на территории СНТ в Челябинске
Фото:

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Жилой дом общей площадью в 14 квадратных метров продается в Челябинске за 250 тысяч рублей. Он находится на четырех сотках садового некоммерческого товарищества, в нем можно оформить прописку. Согласно информации на доске интернет-объявлений, это объект с наименьшей жилплощадью, представленный на рынке недвижимости города. «Дом 14 кв. метров на участке в четыре сотки в СНТ Металлургического района Челябинска. Материал стен — бревно, требуется ремонт. Оформлен как жилой, возможна прописка. Цена — 250 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Авито». Также автор объявления уточнил, что на территории СНТ будет проведен газ. Долгов за жилплощадью не числится. Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске выставили на продажу целый подъезд жилого дома. За шесть квартир собственник просит 26 миллионов 900 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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