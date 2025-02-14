Жилой дом общей площадью в 14 квадратных метров продается в Челябинске за 250 тысяч рублей. Он находится на четырех сотках садового некоммерческого товарищества, в нем можно оформить прописку. Согласно информации на доске интернет-объявлений, это объект с наименьшей жилплощадью, представленный на рынке недвижимости города.
«Дом 14 кв. метров на участке в четыре сотки в СНТ Металлургического района Челябинска. Материал стен — бревно, требуется ремонт. Оформлен как жилой, возможна прописка. Цена — 250 тысяч рублей», — сообщается на сайте «Авито».
Также автор объявления уточнил, что на территории СНТ будет проведен газ. Долгов за жилплощадью не числится.
Как сообщало URA.RU ранее, в Магнитогорске выставили на продажу целый подъезд жилого дома. За шесть квартир собственник просит 26 миллионов 900 тысяч рублей.
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