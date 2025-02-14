Выходят без трусов на перекур: челябинцы пожаловались на соседство со спа-салоном

Жильцы дома на Труда в Челябинске намерены разобраться с работой спа-салона

15 февраля 2025 в 01:45 Размер текста - 17 +

Массажный салон в жилом доме вызвал негодование у проживающих Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители дома на улице Труда в Челябинске, где находится спа-салон, рассказали о конфликтах и неудобствах, которые возникают в процессе работы заведения. Так, во двор многоэтажки выходят девушки в непристойных костюмах, а владельцы квартир не могут припарковать свои автомобили. Об этом URA.RU сообщил один из жильцов. «Посетители салона ставили машины в проездах, дерзили, перекрывали вход. В доме живут дети, верующие люди, а девочки в костюмах фей и медсестер без трусов выходят летом на перекур», — рассказал очевидец. Он также отметил, что в доме было зафиксировано высокое безучетное потребление воды и электричества, что принесло жителям дома большие убытки. По словам жильца, у спа-салона формально меняются арендаторы и собственники, но соседям многоэтажки известно имя настоящего хозяина. Челябинцы намерены навести порядок в многоквартирном доме. При этом у них складывается ощущение, что после визита полиции 14 февраля заведение начало работать снова. Как сообщало URA.RU ранее, в пятницу, в канун Дня всех влюбленных, правоохранители нагрянули в спа-салон на улице Труда. Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН проверили деятельность заведения после многочисленных жалоб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители дома на улице Труда в Челябинске, где находится спа-салон, рассказали о конфликтах и неудобствах, которые возникают в процессе работы заведения. Так, во двор многоэтажки выходят девушки в непристойных костюмах, а владельцы квартир не могут припарковать свои автомобили. Об этом URA.RU сообщил один из жильцов. «Посетители салона ставили машины в проездах, дерзили, перекрывали вход. В доме живут дети, верующие люди, а девочки в костюмах фей и медсестер без трусов выходят летом на перекур», — рассказал очевидец. Он также отметил, что в доме было зафиксировано высокое безучетное потребление воды и электричества, что принесло жителям дома большие убытки. По словам жильца, у спа-салона формально меняются арендаторы и собственники, но соседям многоэтажки известно имя настоящего хозяина. Челябинцы намерены навести порядок в многоквартирном доме. При этом у них складывается ощущение, что после визита полиции 14 февраля заведение начало работать снова. Как сообщало URA.RU ранее, в пятницу, в канун Дня всех влюбленных, правоохранители нагрянули в спа-салон на улице Труда. Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН проверили деятельность заведения после многочисленных жалоб.