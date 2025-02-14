Тюменские суды ожидают увеличение нагрузки после окончания СВО

После окончания СВО в тюменских судах ожидается увеличение нагрузки. Это связано с тем, что вернувшиеся военнослужащие и их семьи будут подавать иски для отстаивания своих прав, сообщила вице-губернатор Ольга Кузнечевских.
«Нагрузка на тюменскую судебную систему возрастет… Как человек, который курирует работу с участниками специальной военной операции, могу отметить, что сейчас вернулись около 10% тех, кто ушел по контракту на СВО. А обращаются не только они, но и члены их семей. Могу сказать, что работа в этом направлении нам предстоит огромная», — рассказала Кузнечевских на отчетном совещании «Об итогах деятельности судов Тюменской области за 2024 год и определение задач на 2025 год».
Осложняется ситуация тем, что в регионе заполнены не все ставки судей. Так областных судей сейчас 51 человек, при штатном количестве 55, районных -146, при штате в 187, а мировых — 67 (должно быть 74).
При этом, нагрузка уже растет. За 2024 год она выросла на 8%, составив 2080 дел и материалов.
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