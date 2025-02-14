14 февраля 2025

Глава Еврокомиссии вызвала министров ЕС после звонка Трампа Путину

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Каллас собирает совещание министров иностранных дел
Каллас собирает совещание министров иностранных дел Фото:

Руководитель Еврокомиссии Кая Каллас вызвала министров ЕС, чтобы обменяться мнениями об отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. Это произошло после звонка Трампа президенту России Владимиру Путину, когда обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине. Встреча с министрами запланирована на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил источник.

«Каллас пригласила министров иностранных дел стран Евросоюза, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье. На встрече они собираются обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине», — передает Reuters со ссылкой на свой источник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что беседа Путина и Трампа по телефону длилась почти полтора часа. Он добавил, что одной из основных тем стала ситуация на Украине, передает телеканал 360.

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Руководитель Еврокомиссии Кая Каллас вызвала министров ЕС, чтобы обменяться мнениями об отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. Это произошло после звонка Трампа президенту России Владимиру Путину, когда обсуждался вопрос урегулирования конфликта на Украине. Встреча с министрами запланирована на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил источник. «Каллас пригласила министров иностранных дел стран Евросоюза, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье. На встрече они собираются обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине», — передает Reuters со ссылкой на свой источник. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что беседа Путина и Трампа по телефону длилась почти полтора часа. Он добавил, что одной из основных тем стала ситуация на Украине, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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