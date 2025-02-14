14 февраля 2025

В Ханты-Мансийске за месяц подорожали говядина, сосиски и водка

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске сосиски за месяц подорожали почти на 30 рублей
В Ханты-Мансийске сосиски за месяц подорожали почти на 30 рублей Фото:

В Ханты-Мансийске на 5-6% увеличились цены на говядину, сосиски и водку. Подорожание произошло всего за месяц. Об этом сообщили в Тюменьстате.

«1-9 января. Говядина: 680 рубля. Сосиски: 617 рубль. Водка: 786 рублей… 4-10 февраля. Говядина: 712 рублей. Сосиски: 645. Водка: 833», — написано в аналитических материалах.

Остальные продукты подорожали незначительно. Повышение цен составило от 1 до 23 рублей.

Городом ХМАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Белоярский. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция и детское питание, однако крупы, овощи и фрукты стоят больше, чем в других городах.

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В Ханты-Мансийске на 5-6% увеличились цены на говядину, сосиски и водку. Подорожание произошло всего за месяц. Об этом сообщили в Тюменьстате. «1-9 января. Говядина: 680 рубля. Сосиски: 617 рубль. Водка: 786 рублей… 4-10 февраля. Говядина: 712 рублей. Сосиски: 645. Водка: 833», — написано в аналитических материалах. Остальные продукты подорожали незначительно. Повышение цен составило от 1 до 23 рублей. Городом ХМАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Белоярский. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция и детское питание, однако крупы, овощи и фрукты стоят больше, чем в других городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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