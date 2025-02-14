В Ханты-Мансийске за месяц подорожали говядина, сосиски и водка

В Ханты-Мансийске на 5-6% увеличились цены на говядину, сосиски и водку. Подорожание произошло всего за месяц. Об этом сообщили в Тюменьстате.
«1-9 января. Говядина: 680 рубля. Сосиски: 617 рубль. Водка: 786 рублей… 4-10 февраля. Говядина: 712 рублей. Сосиски: 645. Водка: 833», — написано в аналитических материалах.
Остальные продукты подорожали незначительно. Повышение цен составило от 1 до 23 рублей.
Городом ХМАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Белоярский. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция и детское питание, однако крупы, овощи и фрукты стоят больше, чем в других городах.
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