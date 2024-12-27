27 декабря 2024
26 декабря 2024

В ХМАО назван город, где дешевле всего покупать продукты

Белоярский оказался городом с самыми низкими ценами на продукты
© Служба новостей «URA.RU»
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В Белоярском самая дешевая продукция в ХМАО
В Белоярском самая дешевая продукция в ХМАО Фото:

Городом ХМАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Белоярский. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция и детское питание, однако крупы, овощи и фрукты стоят больше, чем в других городах. Об этом сообщили в Тюменьстате.

«Тюменьстат представляет данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 17 по 23 декабря 2024 года… Самые низкие потребительские цены наблюдаются в городе Белоярский. Мясо, мясная продукция, молоко, молочная продукция, рыба, рыбная продукция, а также детское питание показали уровень потребительских цен ниже, чем в других городах. Фрукты, овощи и крупы наоборот — выше», — написано на сайте ведомства.

Самым дорогим городом региона стал Ханты-Мансийск. Следом за ним идут Сургут и Нижневартовск, соответственно.

В Ханты-Мансийском автономном округе к началу зимы ускорился рост цен на кондитерские изделия. Ситуацию связывают со снижением урожая какао и удорожанием молока и масла.

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Городом ХМАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Белоярский. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция и детское питание, однако крупы, овощи и фрукты стоят больше, чем в других городах. Об этом сообщили в Тюменьстате. «Тюменьстат представляет данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 17 по 23 декабря 2024 года… Самые низкие потребительские цены наблюдаются в городе Белоярский. Мясо, мясная продукция, молоко, молочная продукция, рыба, рыбная продукция, а также детское питание показали уровень потребительских цен ниже, чем в других городах. Фрукты, овощи и крупы наоборот — выше», — написано на сайте ведомства. Самым дорогим городом региона стал Ханты-Мансийск. Следом за ним идут Сургут и Нижневартовск, соответственно. В Ханты-Мансийском автономном округе к началу зимы ускорился рост цен на кондитерские изделия. Ситуацию связывают со снижением урожая какао и удорожанием молока и масла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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