В ХМАО назван город, где дешевле всего покупать продукты

Городом ХМАО, где продукты стоят меньше всего, оказался Белоярский. Здесь самое дешевое мясо, молочная продукция и детское питание, однако крупы, овощи и фрукты стоят больше, чем в других городах. Об этом сообщили в Тюменьстате.
«Тюменьстат представляет данные еженедельного мониторинга средних потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 17 по 23 декабря 2024 года… Самые низкие потребительские цены наблюдаются в городе Белоярский. Мясо, мясная продукция, молоко, молочная продукция, рыба, рыбная продукция, а также детское питание показали уровень потребительских цен ниже, чем в других городах. Фрукты, овощи и крупы наоборот — выше», — написано на сайте ведомства.
Самым дорогим городом региона стал Ханты-Мансийск. Следом за ним идут Сургут и Нижневартовск, соответственно.
В Ханты-Мансийском автономном округе к началу зимы ускорился рост цен на кондитерские изделия. Ситуацию связывают со снижением урожая какао и удорожанием молока и масла.
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