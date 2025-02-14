Патологоанатом-кришнаит из Екатеринбурга, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки, думал, что между ними «теплые отношения». С подростком он вел переписку в соцсетях, сказал URA.RU источник в силовой среде.
«Мужчина познакомился с девочкой в кришнаитском сообществе в конце прошлого года. В декабре она заболела и перестала приходить на встречи, тогда он начал с ней переписку в Telegram. Он считал, что между ними установились теплые отношения, поэтому позвал ее к своему другу, чтобы тот провел „обряд женитьбы“, — сказал собеседник агентства.
Это, по словам инсайдера, произошло в середине января в Большом Истоке. Через неделю мужчина привез школьницу к себе домой, где, по версии следствия, заставил «исполнить супружеский долг». Она согласилась.
После этого родители узнали о случившемся. И обратились в правоохранительные органы. Патологоанатома задержали 13 февраля. Против него возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ — «Изнасилование». Он отрицает вину и отказался давать показания следователям, заключил источник URA.RU.
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