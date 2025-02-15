Итальянский певец Аль Бано выступит на концерте на Красной площади в Москве. Об этом сообщил сам Аль Бано. Концерт запланирован на конец августа или начало сентября и будет посвящен теме мира.
«Будь готов к концу августа или началу сентября, потому что мы дадим концерт во имя мира», — цитирует слова менеджера Аль Бано ANSA. Певец воспринял это приглашение как «замечательную новость». По словам Аль Бано, вероятность проведения концерта подтверждается разговорами на высшем уровне, включая обсуждения между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.
Ранее итальянский эстрадный певец Аль Бано заявил о готовности спеть в Донбассе или в Москве, пишет «Национальная служба новостей». Исполнитель заявил, что «Донбасс всегда был русским», и выразил готовность организовать концерт в поддержку мира в Москве или в любом другом месте. Артист заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США будет способствовать установлению мира.
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