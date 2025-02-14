«Ушла с мужиком в робе»: всю полицию Екатеринбурга подняли на поиски глухонемой девочки

Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю школьницу ищет весь личный состав городской полиции, его подняли по тревоге. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, девочка — глухонемая, не может за себя постоять.
«В последний раз ее видели вечером 14 февраля. Ушла куда-то с мужиком в робе. Телефона с собой у нее нет. Личный состав полиции подняли по тревоге», — поделился собеседник, знакомый с ходом поисковой операции.
Виктория Корниенко учится в восьмом классе в коррекционной школе. Приметы девочки: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые, глаза серые, была одета в синюю длинную куртку, серые джинсы, белые сапоги и коричневую шапку.
«Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбурга. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают ее местонахождение, проводятся проверочные мероприятия. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-07 (дежурная часть отдела полиции № 7 или 02 (102 по мобильному)», — прокомментировали URA.RU в УМВД.
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