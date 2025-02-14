В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала поздно вечером 14 февраля. Она была одета в куртку без капюшона и летние кроссовки. Сообщение о поиске опубликовал поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас».
«Разыскиваем пропавшую Полину Б. Она 14 февраля 2025 году ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Сиреневый, 14/1 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Была одета в черную куртку без капюшона, темно-синюю толстовку, такого же цвета брюки и летние белые кроссовки», — говорится в информации, опубликованной в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
На вид девочке 15 лет. У нее черные волосы средней длины, а рост составляет 165 см, худощавого телосложения. Тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону: 8-963-094-50-85.
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