14 февраля 2025

В Магнитогорске в День влюбленных пропала девочка в летних кроссовках. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшая в Магнитогорске девочка была легко одета (архивное фото)
Пропавшая в Магнитогорске девочка была легко одета (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала поздно вечером 14 февраля. Она была одета в куртку без капюшона и летние кроссовки. Сообщение о поиске опубликовал поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас».

«Разыскиваем пропавшую Полину Б. Она 14 февраля 2025 году ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Сиреневый, 14/1 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Была одета в черную куртку без капюшона, темно-синюю толстовку, такого же цвета брюки и летние белые кроссовки», — говорится в информации, опубликованной в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

На вид девочке 15 лет. У нее черные волосы средней длины, а рост составляет 165 см, худощавого телосложения. Тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону: 8-963-094-50-85.

Девочка в Магнитогорске пропала в День влюбленных - 14 февраля
Девочка в Магнитогорске пропала в День влюбленных - 14 февраля
Фото:

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала поздно вечером 14 февраля. Она была одета в куртку без капюшона и летние кроссовки. Сообщение о поиске опубликовал поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас». «Разыскиваем пропавшую Полину Б. Она 14 февраля 2025 году ушла с адреса: Магнитогорск, проспект Сиреневый, 14/1 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Была одета в черную куртку без капюшона, темно-синюю толстовку, такого же цвета брюки и летние белые кроссовки», — говорится в информации, опубликованной в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». На вид девочке 15 лет. У нее черные волосы средней длины, а рост составляет 165 см, худощавого телосложения. Тех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону: 8-963-094-50-85.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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