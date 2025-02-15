В Республике Алтай введен режим повышенной готовности из-за землетрясения

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Сильных повреждений в результате землетрясения нет (фото из архива)
Сильных повреждений в результате землетрясения нет (фото из архива) Фото:

В связи с землетрясением в Республике Алтай введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Андрея Турчака. Эпицентр землетрясения расположен в 1,3 километра от села Бельтир, жертв и серьезных разрушений нет.

«Ввел в Республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет», — написал Турчак в своем telegram-канале.

В Кош-Агачском и Улаганском районах отменены учебные занятия и массовые мероприятия для предотвращения возможных рисков. В результате землетрясения в средней школе села Купчегень Онгудайского района были зафиксированы повреждения штукатурки. В селе Кош-Агач Онгудайского района на короткий период времени произошло отключение электроэнергии.

Также возникновение проблем с водоснабжением возможно в четырех населенных пунктах Кош-Агачского района. Планируется проведение обследований скважин в указанных местностях. В случае подтверждения нарушений в системе водоснабжения будет организована доставка питьевой воды для местного населения.

Во всех районах и Горно-Алтайске проводится обследование социально значимых объектов, и хотя зафиксированы некоторые повреждения, они незначительные и не касаются конструктивных элементов зданий. На данный момент все объекты с круглосуточным пребыванием людей функционируют в обычном режиме. В Кош-Агачский район для координации работ направлен замминистра здравоохранения Республики Дмитрий Хубезов.

Ранее МЧС по Республике Алтай сообщало, что на территории региона зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр сейсмического события располагался в непосредственной близости от населенного пункта, численность населения которого составляет приблизительно восемь тысяч человек.

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В связи с землетрясением в Республике Алтай введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Андрея Турчака. Эпицентр землетрясения расположен в 1,3 километра от села Бельтир, жертв и серьезных разрушений нет. «Ввел в Республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет», — написал Турчак в своем telegram-канале. В Кош-Агачском и Улаганском районах отменены учебные занятия и массовые мероприятия для предотвращения возможных рисков. В результате землетрясения в средней школе села Купчегень Онгудайского района были зафиксированы повреждения штукатурки. В селе Кош-Агач Онгудайского района на короткий период времени произошло отключение электроэнергии. Также возникновение проблем с водоснабжением возможно в четырех населенных пунктах Кош-Агачского района. Планируется проведение обследований скважин в указанных местностях. В случае подтверждения нарушений в системе водоснабжения будет организована доставка питьевой воды для местного населения. Во всех районах и Горно-Алтайске проводится обследование социально значимых объектов, и хотя зафиксированы некоторые повреждения, они незначительные и не касаются конструктивных элементов зданий. На данный момент все объекты с круглосуточным пребыванием людей функционируют в обычном режиме. В Кош-Агачский район для координации работ направлен замминистра здравоохранения Республики Дмитрий Хубезов. Ранее МЧС по Республике Алтай сообщало, что на территории региона зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр сейсмического события располагался в непосредственной близости от населенного пункта, численность населения которого составляет приблизительно восемь тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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