В Республике Алтай введен режим повышенной готовности из-за землетрясения

В связи с землетрясением в Республике Алтай введен режим повышенной готовности, сообщил губернатор региона Андрея Турчака. Эпицентр землетрясения расположен в 1,3 километра от села Бельтир, жертв и серьезных разрушений нет.
«Ввел в Республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет», — написал Турчак в своем telegram-канале.
В Кош-Агачском и Улаганском районах отменены учебные занятия и массовые мероприятия для предотвращения возможных рисков. В результате землетрясения в средней школе села Купчегень Онгудайского района были зафиксированы повреждения штукатурки. В селе Кош-Агач Онгудайского района на короткий период времени произошло отключение электроэнергии.
Также возникновение проблем с водоснабжением возможно в четырех населенных пунктах Кош-Агачского района. Планируется проведение обследований скважин в указанных местностях. В случае подтверждения нарушений в системе водоснабжения будет организована доставка питьевой воды для местного населения.
Во всех районах и Горно-Алтайске проводится обследование социально значимых объектов, и хотя зафиксированы некоторые повреждения, они незначительные и не касаются конструктивных элементов зданий. На данный момент все объекты с круглосуточным пребыванием людей функционируют в обычном режиме. В Кош-Агачский район для координации работ направлен замминистра здравоохранения Республики Дмитрий Хубезов.
Ранее МЧС по Республике Алтай сообщало, что на территории региона зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр сейсмического события располагался в непосредственной близости от населенного пункта, численность населения которого составляет приблизительно восемь тысяч человек.
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