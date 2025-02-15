В Госдуме объяснили, как сэкономить на межевании земельных участков

Собственникам земельных участков стоит провести процедуру межевания в преддверии вступления в силу новых правил регистрации сделок с земельными участками. Эта мера позволит избежать юридических проблем и споров по поводу границ участков, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Собственникам земельных участков, у которых не определены границы, желательно их оформить, пройдя процедуру межевания», — пояснил Гаврилов в разговоре с ТАСС. По словам депутата, в случае, если границы участка не определены, это будет четко указано в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В документе появится формулировка, что границы земельного участка не установлены согласно действующему земельному законодательству.
Кроме того, для проверки информации можно использовать публичную кадастровую карту, доступную в интернете. Если при описании объекта указана отметка «Без координат границ», это также свидетельствует о том, что границы участка не были установлены официально. Аналогичный вывод можно сделать, если площадь земельного участка обозначена как декларированная, отмечает Гаврилов.
Депутат отметил, что проведение межевания участка и внесение данных о его точных границах в ЕГРН позволит собственникам избежать множества юридических проблем. Такая мера способствует защите прав владельцев и минимизации рисков возникновения земельных споров. Корректировка границ участка обеспечит исправление возможных неточностей, включая данные о фактически используемой площади. Неверные сведения о размерах могут привести к ошибочному определению кадастровой стоимости земли.
С внесением изменений в законодательство о кадастровых работах, возможности для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) значительно расширились. Ранее владельцы дачных участков вынуждены были заказывать процедуру определения границ своих земельных участков индивидуально, что стоило им от 10 до 15 тысяч рублей. Теперь же закон позволяет СНТ централизованно проводить комплексные кадастровые работы.
Кроме того, Гаврилов отметил, что новые правила позволят проводить массовое межевание, благодаря чему участки в СНТ можно будет регистрировать за одну процедуру. Это также включает в себя корректировку кадастровых ошибок и сдвигов, которые ранее требовали многолетние усилия.
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