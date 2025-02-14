14 февраля 2025

Суд избрал меру пресечения бывшему первому заму губернатора ХМАО Шипилову. Инсайд

Суд отправил экс-замгубернатора ХМАО Шипилова в ИВС на два месяца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову
Суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову Фото:

Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову, которому предъявлены обвинения в получении 7,5 миллионов рублей взятки. Судья Александр Яковлев принял решение отправить экс-главу югорского внутрипола в изолятор временного содержания на два месяца, сообщает инсайдер URA.RU.

«Суд избрал меру пресечения. Судья Александр Яковлев принял решение отправить экс-главу югорского внутрипола в изолятор временного содержания на два месяца», — передает источник.

Избрание меры пресечения прошло 15 февраля. Прессу выгнали из здания суда, и дожидаться итогов заседания по резонансному делу корреспондентам пришлось на двадцатиградусном морозе — официально суббота считается нерабочим днем. С итогами заседания будут ознакомлены только участники процесса. Перед заседанием адвокат Шипилова Михаил Грабовский отказался от комментариев в интересах своего подзащитного. К зданию суда подъехал автозак, на котором увезли Шипилова, сообщает журналист URA.RU.

Решение о проведении закрытого процесса принял судья Яковлев. «Причин множество — дело резонансное, в суде могут быть разглашены детали, утечки которых в интересах следствия нельзя допустить в СМИ, либо личная информация о членах семьи участников процесса (состояние здоровья, например). Кроме того, в деле фигурируют показания одного из действующих градоначальников», — уточняет инсайдер.

Бывший первый зам экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой, по версии следствия, дал незаконные указания одному из югорских мэров поддержать рейдерский захват многоквартирных домов управляющей компанией. Источники агентства считают, что дело Шипилова связано с другим громким уголовным процессом — обвинением в коммерческом подкупе экс-мэра Сургута Андрея Филатова и УК «Диалог» Нижневартовска, сотрудники которой также под следствием.

Организация считается активом Филатова и покойного экс-председателя комитета думы ХМАО по бюджету Александра Колодича, которого зарезал собственный садовник в его доме в Московской области. Вартовчане не раз заявляли обвиняли УК в подделке протоколов ОСС и незаконном переводе домов из муниципального жилого фонда предбанкротных УК-1 и УК-2 в фонд «Диалога».

Шипилова допрашивали по этому делу осенью 2024 года, он проходил по делу как свидетель. «Смену статуса связывают с показаниями, которые против него на очной ставке дал Филатов и один из градоначальников», — уточняет инсайдер. Официального подтверждения или опровержения информации на момент публикации материала нет.

Ранее URA.RU писало, что партия «Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в коррупции Шипилова. По данным инсайдеров, решение принято вечером 14 февраля, в день его задержания сотрудниками ФСБ и СК.

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Ханты-Мансийский районный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю губернатора ХМАО Алексею Шипилову, которому предъявлены обвинения в получении 7,5 миллионов рублей взятки. Судья Александр Яковлев принял решение отправить экс-главу югорского внутрипола в изолятор временного содержания на два месяца, сообщает инсайдер URA.RU. «Суд избрал меру пресечения. Судья Александр Яковлев принял решение отправить экс-главу югорского внутрипола в изолятор временного содержания на два месяца», — передает источник. Избрание меры пресечения прошло 15 февраля. Прессу выгнали из здания суда, и дожидаться итогов заседания по резонансному делу корреспондентам пришлось на двадцатиградусном морозе — официально суббота считается нерабочим днем. С итогами заседания будут ознакомлены только участники процесса. Перед заседанием адвокат Шипилова Михаил Грабовский отказался от комментариев в интересах своего подзащитного. К зданию суда подъехал автозак, на котором увезли Шипилова, сообщает журналист URA.RU. Решение о проведении закрытого процесса принял судья Яковлев. «Причин множество — дело резонансное, в суде могут быть разглашены детали, утечки которых в интересах следствия нельзя допустить в СМИ, либо личная информация о членах семьи участников процесса (состояние здоровья, например). Кроме того, в деле фигурируют показания одного из действующих градоначальников», — уточняет инсайдер. Бывший первый зам экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой, по версии следствия, дал незаконные указания одному из югорских мэров поддержать рейдерский захват многоквартирных домов управляющей компанией. Источники агентства считают, что дело Шипилова связано с другим громким уголовным процессом — обвинением в коммерческом подкупе экс-мэра Сургута Андрея Филатова и УК «Диалог» Нижневартовска, сотрудники которой также под следствием. Организация считается активом Филатова и покойного экс-председателя комитета думы ХМАО по бюджету Александра Колодича, которого зарезал собственный садовник в его доме в Московской области. Вартовчане не раз заявляли обвиняли УК в подделке протоколов ОСС и незаконном переводе домов из муниципального жилого фонда предбанкротных УК-1 и УК-2 в фонд «Диалога». Шипилова допрашивали по этому делу осенью 2024 года, он проходил по делу как свидетель. «Смену статуса связывают с показаниями, которые против него на очной ставке дал Филатов и один из градоначальников», — уточняет инсайдер. Официального подтверждения или опровержения информации на момент публикации материала нет. Ранее URA.RU писало, что партия «Единая Россия» приостановила членство подозреваемого в коррупции Шипилова. По данным инсайдеров, решение принято вечером 14 февраля, в день его задержания сотрудниками ФСБ и СК.
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