«Была симпатия»: как екатеринбуржец похитил немую 15-летнюю девочку

Екатеринбуржец, похитивший глухонемую 15-летнюю школьницу, видел ее ранее и испытывал к ней симпатию. Об этом сообщает источник РЕН ТВ. Материалы дела переданы в Следственный комитет.
«Причиной похищения 15-летней немой школьницы стала симпатия — екатеринбуржец, предварительно, видел девочку на районе <...> Мужчина тащил ребёнка за руку по всему району к себе домой. Однако в квартире была жена, которая не оценила действия супруга», — передает РЕН ТВ. Девочку выставили за дверь и всю ночь она в состоянии шока каталась на лифте вверх-вниз. Утром пострадавшая пришла в аптеку, и фармацевт вызвала врачей.
«По итогам проверочных мероприятий полицией собранные материалы были переданы для принятия обоснованного процессуального решения в органы регионального СКР. Гражданин, который увёл ребёнка, сыщиками уголовного розыска уже установлен и задержан, сейчас его допрашивают. Это местный житель по имени Олег, 1973 года рождения», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что в момент ЧП мужчина был в неадекватном состоянии.
Как сообщало URA.RU, девочку искала вся полиция Екатеринбурга. С заявлением о пропаже обратился ее отец.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!