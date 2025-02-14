14 февраля 2025

«Была симпатия»: как екатеринбуржец похитил немую 15-летнюю девочку

Похититель немой школьницы из Екатеринбурга был в неадекватном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Материалы дела о похищении ребенка переданы в СК
Материалы дела о похищении ребенка переданы в СК Фото:

Екатеринбуржец, похитивший глухонемую 15-летнюю школьницу, видел ее ранее и испытывал к ней симпатию. Об этом сообщает источник РЕН ТВ. Материалы дела переданы в Следственный комитет. 

«Причиной похищения 15-летней немой школьницы стала симпатия — екатеринбуржец, предварительно, видел девочку на районе <...> Мужчина тащил ребёнка за руку по всему району к себе домой. Однако в квартире была жена, которая не оценила действия супруга», — передает РЕН ТВ. Девочку выставили за дверь и всю ночь она в состоянии шока каталась на лифте вверх-вниз. Утром пострадавшая пришла в аптеку, и фармацевт вызвала врачей.

«По итогам проверочных мероприятий полицией собранные материалы были переданы для принятия обоснованного процессуального решения в органы регионального СКР. Гражданин, который увёл ребёнка, сыщиками уголовного розыска уже установлен и задержан, сейчас его допрашивают. Это местный житель по имени Олег, 1973 года рождения», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что в  момент ЧП мужчина был в неадекватном состоянии.

Как сообщало URA.RU, девочку искала вся полиция Екатеринбурга. С заявлением о пропаже обратился ее отец.

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Екатеринбуржец, похитивший глухонемую 15-летнюю школьницу, видел ее ранее и испытывал к ней симпатию. Об этом сообщает источник РЕН ТВ. Материалы дела переданы в Следственный комитет.  «Причиной похищения 15-летней немой школьницы стала симпатия — екатеринбуржец, предварительно, видел девочку на районе <...> Мужчина тащил ребёнка за руку по всему району к себе домой. Однако в квартире была жена, которая не оценила действия супруга», — передает РЕН ТВ. Девочку выставили за дверь и всю ночь она в состоянии шока каталась на лифте вверх-вниз. Утром пострадавшая пришла в аптеку, и фармацевт вызвала врачей. «По итогам проверочных мероприятий полицией собранные материалы были переданы для принятия обоснованного процессуального решения в органы регионального СКР. Гражданин, который увёл ребёнка, сыщиками уголовного розыска уже установлен и задержан, сейчас его допрашивают. Это местный житель по имени Олег, 1973 года рождения», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что в  момент ЧП мужчина был в неадекватном состоянии. Как сообщало URA.RU , девочку искала вся полиция Екатеринбурга. С заявлением о пропаже обратился ее отец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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