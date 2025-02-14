Арестованного по обвинению во взяточничестве бывшего первого заместителя экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой Алексея Шипилова перевезут из изолятора временного содержания Ханты-Мансийска в следственный изолятор Нижневартовска. Об этом URA.RU сообщил инсайдер.
«Шипилов проведет в ИВС окружной столицы не более 10 дней. Затем, согласно законодательству, его конвоируют в СИЗО-1, которое находится в Нижневартовске. Там же в декабре после заключения под стражу находился экс-мэр Сургута Андрей Филатов, которого после дачи показаний на очной ставке с Шипиловым выпустили под домашний арест», — сообщает инсайдер.
Согласно законодательству, срок заключения в ИВС не может превышать 10 суток. После избрания меры пресечения подследственного переводят в учреждения ГУФСИН. В случае Шипилова, которого суд отправил под стражу на два месяца, выбор только один — СИЗО Нижневартовска (в Сургуте из учреждений ГУФСИН есть лечебно-исправительное учреждение и колония, а ИВС-1 и ИВС-2 находятся в ведении УМВД — прим. ред.).
Ранее URA.RU сообщало, что на аресте бывшего первого вице-губернатора Югры настоял Следственный комитет. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за взятку.
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