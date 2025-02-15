Зеленский задумал создать европейскую армию для «защиты континента»

Зеленский: мы должны построить «вооруженные силы Европы»
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Зеленский предложил создать общую «армию Европы»
Зеленский предложил создать общую «армию Европы» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действующий президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию объединенной «европейской армии» ради обороноспособности континента. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции в Германии. 

«Мы должны построить вооруженные силы Европы, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев», — сказал Зеленский. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале. 

Сейчас в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности в Европе. В ходе встречи Зеленский также заверил, что Украина не примет мирных соглашений, заключенных без ее участия. Об этом писал RT.

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Действующий президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию объединенной «европейской армии» ради обороноспособности континента. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции в Германии.  «Мы должны построить вооруженные силы Европы, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев», — сказал Зеленский. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале.  Сейчас в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности в Европе. В ходе встречи Зеленский также заверил, что Украина не примет мирных соглашений, заключенных без ее участия. Об этом писал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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