Зеленский задумал создать европейскую армию для «защиты континента»

Действующий президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию объединенной «европейской армии» ради обороноспособности континента. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции в Германии.
«Мы должны построить вооруженные силы Европы, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев», — сказал Зеленский. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале.
Сейчас в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности в Европе. В ходе встречи Зеленский также заверил, что Украина не примет мирных соглашений, заключенных без ее участия. Об этом писал RT.
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