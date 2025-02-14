14 февраля 2025

Куйвашев объявил выплату ветеранам ВОВ

Свердловские ветераны ВОВ получат выплаты до 10 и 25 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны ВОВ получат специальные выплаты от регионального правительства
Ветераны ВОВ получат специальные выплаты от регионального правительства Фото:

Более 6,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в год 80-летия Победы. Об этом сообщает информполитики региона.

«Пособие до 10 и 25 тысяч рублей утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Ежегодно мы стараемся расширять меры поддержки для наших ветеранов. Уже в апреле этого года, в преддверии великой даты 80-летия Победы, ветераны получат повышенные единовременные выплаты. Комплекс мер поддержки ветеранов в нашем регионе — это вклад в повышение их качества жизни и память о героическом подвиге тех лет», — говорится в сообщении.

По данным сайта, ветераны Свердловской области уже получают различные пособия. Выплаты направлены на оплату и ремонт жилых помещений, бесплатные путёвки в санатории и другие нужды.

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Более 6,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в год 80-летия Победы. Об этом сообщает информполитики региона. «Пособие до 10 и 25 тысяч рублей утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Ежегодно мы стараемся расширять меры поддержки для наших ветеранов. Уже в апреле этого года, в преддверии великой даты 80-летия Победы, ветераны получат повышенные единовременные выплаты. Комплекс мер поддержки ветеранов в нашем регионе — это вклад в повышение их качества жизни и память о героическом подвиге тех лет», — говорится в сообщении. По данным сайта, ветераны Свердловской области уже получают различные пособия. Выплаты направлены на оплату и ремонт жилых помещений, бесплатные путёвки в санатории и другие нужды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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