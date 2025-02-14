Куйвашев объявил выплату ветеранам ВОВ

Более 6,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в год 80-летия Победы. Об этом сообщает информполитики региона.
«Пособие до 10 и 25 тысяч рублей утвердил губернатор Евгений Куйвашев. Ежегодно мы стараемся расширять меры поддержки для наших ветеранов. Уже в апреле этого года, в преддверии великой даты 80-летия Победы, ветераны получат повышенные единовременные выплаты. Комплекс мер поддержки ветеранов в нашем регионе — это вклад в повышение их качества жизни и память о героическом подвиге тех лет», — говорится в сообщении.
По данным сайта, ветераны Свердловской области уже получают различные пособия. Выплаты направлены на оплату и ремонт жилых помещений, бесплатные путёвки в санатории и другие нужды.
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