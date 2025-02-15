Все кандидаты в президенты Абхазии проголосовали на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Абхазии проходят выборы президента
В Абхазии проходят выборы президента Фото:

На досрочных президентских выборах в Абхазии свои голоса отдали все пять кандидатов на пост. Предварительные итоги голосования будут известны в воскресенье, 16 февраля.

Одним из первых свой голос на выборах отдал председатель «Черноморского банка развития» Хурхумал
Одним из первых свой голос на выборах отдал председатель «Черноморского банка развития» Хурхумал
Фото:

Сначала проголосовал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц. Он прибыл на избирательный участок в одном из сел Гудаутского района Абхазии около 10 утра. За ним, в столице Абхазии — Сухуме, свой голос отдал председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал. Голосование прошло в здании городской поликлиники.

Абхазский политический деятель Бадра Гунба проголосвал в Сухумском государственном колледже
Абхазский политический деятель Бадра Гунба проголосвал в Сухумском государственном колледже
Фото:

Ближе к полудню свои голоса отдали оставшиеся кандидаты. Абхазский политический деятель Бадра Гунба принял участие в голосовании в Сухумском государственном колледже, расположенном в столице. Бывший руководитель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба голосовал в селе Дранда. А представляющий оппозицию Адгур Ардзинба, проголосовал в городе Новый Афон.

Кто борется за место главы Абхазии: занимавший ранее должность торгового представителя в России Олег Барциц, председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал, известный в политических кругах Абхазии Бадра Гунба, бывший руководитель контрольной палаты республики Роберт Аршба, а также оппозиционный деятель Адгур Ардзинба. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.

В Российской Федерации ощущается значительный дефицит избирательных участков для граждан, желающих участвовать в выборах президента Абхазии. Уже с утренних часов на одном из московских избирательных пунктов зафиксирована высокая активность избирателей, в результате чего перед входом образовались длинные очереди.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На досрочных президентских выборах в Абхазии свои голоса отдали все пять кандидатов на пост. Предварительные итоги голосования будут известны в воскресенье, 16 февраля. Сначала проголосовал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц. Он прибыл на избирательный участок в одном из сел Гудаутского района Абхазии около 10 утра. За ним, в столице Абхазии — Сухуме, свой голос отдал председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал. Голосование прошло в здании городской поликлиники. Ближе к полудню свои голоса отдали оставшиеся кандидаты. Абхазский политический деятель Бадра Гунба принял участие в голосовании в Сухумском государственном колледже, расположенном в столице. Бывший руководитель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба голосовал в селе Дранда. А представляющий оппозицию Адгур Ардзинба, проголосовал в городе Новый Афон. В Российской Федерации ощущается значительный дефицит избирательных участков для граждан, желающих участвовать в выборах президента Абхазии. Уже с утренних часов на одном из московских избирательных пунктов зафиксирована высокая активность избирателей, в результате чего перед входом образовались длинные очереди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...