Все кандидаты в президенты Абхазии проголосовали на выборах

На досрочных президентских выборах в Абхазии свои голоса отдали все пять кандидатов на пост. Предварительные итоги голосования будут известны в воскресенье, 16 февраля.
Сначала проголосовал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц. Он прибыл на избирательный участок в одном из сел Гудаутского района Абхазии около 10 утра. За ним, в столице Абхазии — Сухуме, свой голос отдал председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал. Голосование прошло в здании городской поликлиники.
Ближе к полудню свои голоса отдали оставшиеся кандидаты. Абхазский политический деятель Бадра Гунба принял участие в голосовании в Сухумском государственном колледже, расположенном в столице. Бывший руководитель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба голосовал в селе Дранда. А представляющий оппозицию Адгур Ардзинба, проголосовал в городе Новый Афон.
Кто борется за место главы Абхазии: занимавший ранее должность торгового представителя в России Олег Барциц, председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал, известный в политических кругах Абхазии Бадра Гунба, бывший руководитель контрольной палаты республики Роберт Аршба, а также оппозиционный деятель Адгур Ардзинба. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
В Российской Федерации ощущается значительный дефицит избирательных участков для граждан, желающих участвовать в выборах президента Абхазии. Уже с утренних часов на одном из московских избирательных пунктов зафиксирована высокая активность избирателей, в результате чего перед входом образовались длинные очереди.
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