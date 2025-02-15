«Уже четыре года возвращаются»: россияне не поверили приходу популярных брендов в РФ

В Россию возвращаются популярные бренды одежды
© Служба новостей «URA.RU»
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В соцсетях россияне по-разному отреагировали на новость о возвращении брендов
В соцсетях россияне по-разному отреагировали на новость о возвращении брендов Фото:

Несколько известных брендов одежды заявили о возможном возвращении на рынок РФ. В комментариях под новостями россияне по-разному отнеслись к этому. Одни считают, что информация является фейком, другие с нетерпением ждут любимые компании. 

«Каждый год возвращаются, уже четвертый год скоро пойдет», — написала одна из читательниц новостного telegram-канала. Другие пользователи также скептически отнеслись к данной новости. «Справимся и без них, ну если и придут — Россия добрая», — комментирует сообщение Татьяна. 

При этом в соцсетях можно встретить и противоположные мнения. Много тех, кто оказался рад возвращению ушедших компаний. «Активно ждем», — так прокомментировал пользователь под ником Bon vivant.

Некоторые граждане России пришли в растерянность после новости о возвращении брендов. «А нам уже и не надо...или надо?», — написал читатель одного из telegram-каналов о шопинге.

Ранее стало известно, что популярные бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius могут вернуться на рынок РФ. Представители компаний уже начали активное обсуждение данного вопроса.

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Несколько известных брендов одежды заявили о возможном возвращении на рынок РФ. В комментариях под новостями россияне по-разному отнеслись к этому. Одни считают, что информация является фейком, другие с нетерпением ждут любимые компании.  «Каждый год возвращаются, уже четвертый год скоро пойдет», — написала одна из читательниц новостного telegram-канала. Другие пользователи также скептически отнеслись к данной новости. «Справимся и без них, ну если и придут — Россия добрая», — комментирует сообщение Татьяна.  При этом в соцсетях можно встретить и противоположные мнения. Много тех, кто оказался рад возвращению ушедших компаний. «Активно ждем», — так прокомментировал пользователь под ником Bon vivant. Некоторые граждане России пришли в растерянность после новости о возвращении брендов. «А нам уже и не надо...или надо?», — написал читатель одного из telegram-каналов о шопинге. Ранее стало известно, что популярные бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius могут вернуться на рынок РФ. Представители компаний уже начали активное обсуждение данного вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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