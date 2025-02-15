Зеленский: Украина потеряла 4 тысячи квадратных километров из-за США

В ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в том, что помощь от них поступает недостаточно оперативно. По его словам, из-за этого Украина потеряла территории, площадь которых составила четыре тысячи квадратных километров.
«США очень медленно поставляли нам военную помощь. Это одна из причин, по которой мы потеряли 4 тысячи квадратных километров», — сказал Зеленский на переговорах в Германии. Трансляция ведется на официальном канале YouTube.
14 февраля началась международная конференция по вопросам безопасности в Европе. Встреча проходит в Мюнхене, она продлится до 16 февраля.
Ранее Зеленский уже неоднократно заявлял о ненадлежащем качестве военной помощи от США. Тогда он также переложил ответственность за потерю территорий на Америку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.