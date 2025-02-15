Зеленский: Украина потеряла 4 тысячи квадратных километров из-за США

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Зеленский нашел виновника неудач ВСУ
Зеленский нашел виновника неудач ВСУ Фото:
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В ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в том, что помощь от них поступает недостаточно оперативно. По его словам, из-за этого Украина потеряла территории, площадь которых составила четыре тысячи квадратных километров. 

«США очень медленно поставляли нам военную помощь. Это одна из причин, по которой мы потеряли 4 тысячи квадратных километров», — сказал Зеленский на переговорах в Германии. Трансляция ведется на официальном канале YouTube. 

14 февраля началась международная конференция по вопросам безопасности в Европе. Встреча проходит в Мюнхене, она продлится до 16 февраля. 

Ранее Зеленский уже неоднократно заявлял о ненадлежащем качестве военной помощи от США. Тогда он также переложил ответственность за потерю территорий на Америку. 

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В ходе Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты в том, что помощь от них поступает недостаточно оперативно. По его словам, из-за этого Украина потеряла территории, площадь которых составила четыре тысячи квадратных километров.  «США очень медленно поставляли нам военную помощь. Это одна из причин, по которой мы потеряли 4 тысячи квадратных километров», — сказал Зеленский на переговорах в Германии. Трансляция ведется на официальном канале YouTube.  14 февраля началась международная конференция по вопросам безопасности в Европе. Встреча проходит в Мюнхене, она продлится до 16 февраля.  Ранее Зеленский уже неоднократно заявлял о ненадлежащем качестве военной помощи от США. Тогда он также переложил ответственность за потерю территорий на Америку. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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