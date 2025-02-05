Зеленский упрекнул США в дальнейшей потере территорий Украины

Без американской помощи Украина может столкнуться с серьезными трудностями в защите своей территориальной целостности. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, переложив ответственность за дальнейшую потерю территорий на США.
«Конечно, без поддержки США или при медленной поддержке мы можем потерять части нашей территории», — заявил Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Видео разговора опубликовано на youtube-канале последнего.
Украинский лидер уточнил, что не стал бы поднимать тему поддержки США, на это его якобы вынудило заявление Вашингтона, что Киев за время СВО получил 200 млрд долларов на поддержку армии и прочие нужды. Он заявил, что большее количество средств «куда-то исчезло, и никто не знает, куда».
Также глава Украины обратил внимание на качество военной помощи, получаемой от США. Зеленский упомянул, что часть поставленного вооружения была устаревшей и требовала ремонта. Он выразил благодарность за всякую поддержку, но подчеркнул, что некоторое оружие было произведено еще в 70-80-х годах прошлого века.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на военную помощь для Украины Штаты потратили на 200 млрд больше долларов, чем другие страны НАТО. После этого новый американский лидер подписал указ о приостановлении помощи для Украины и других иностранных государств на 90 дней, передает RT.
Зеленский заявил, что не знает ничего о выделенных Киеву 200 млрд долларов. По его словам, Киев не получил даже половины выделенных средств, передает 360.ru.
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