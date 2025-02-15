Зеленский сорвался из-за приглашения Трампа на Парад Победы в Москву

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Зеленский прокомментировал приглашение Трампа на День Победы
Зеленский прокомментировал приглашение Трампа на День Победы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приглашение президента США Дональда Трампа на празднование Парада Победы в Москву  — это «спектакль». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене. 

«Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир», — сказал Зеленский в ходе переговоров. Трансляция идет на YouTube-канале. 

Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. Однако, как рассказали в Кремле, точного понимания, что это произойдет, пока нет.

С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит встреча стран Европы для обсуждения вопросов безопасности. По словам Зеленского, подписание мирного соглашения в данном городе невозможно. В соцсетях предположили, что он имеет в виду «Мюнхенский сговор» между Великобританией и Франций, когда они пошли на уступки Третьему Рейху. Об этом писал RT.

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Приглашение президента США Дональда Трампа на празднование Парада Победы в Москву  — это «спектакль». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене.  «Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир», — сказал Зеленский в ходе переговоров. Трансляция идет на YouTube-канале.  Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. Однако, как рассказали в Кремле, точного понимания, что это произойдет, пока нет. С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит встреча стран Европы для обсуждения вопросов безопасности. По словам Зеленского, подписание мирного соглашения в данном городе невозможно. В соцсетях предположили, что он имеет в виду «Мюнхенский сговор» между Великобританией и Франций, когда они пошли на уступки Третьему Рейху. Об этом писал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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