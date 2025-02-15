Зеленский сорвался из-за приглашения Трампа на Парад Победы в Москву

Приглашение президента США Дональда Трампа на празднование Парада Победы в Москву — это «спектакль». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене.
«Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир», — сказал Зеленский в ходе переговоров. Трансляция идет на YouTube-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил Трампа принять участие в праздновании Дня Победы 9 мая. Однако, как рассказали в Кремле, точного понимания, что это произойдет, пока нет.
С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит встреча стран Европы для обсуждения вопросов безопасности. По словам Зеленского, подписание мирного соглашения в данном городе невозможно. В соцсетях предположили, что он имеет в виду «Мюнхенский сговор» между Великобританией и Франций, когда они пошли на уступки Третьему Рейху. Об этом писал RT.
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