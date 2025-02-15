МИД РФ поблагодарил три страны за освобождение россиянина из плена ХАМАС

Министерство иностранных дел России выразило благодарность Палестине, а также партнерам из Катара и Египта за содействие в освобождении россиянина Александра Труфанова, который находился в плену у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
«Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной», — заявили в ведомстве.
Ранее ХАМАС освободил трех заложников, включая гражданина России Александра Труфанова, которых удерживал в секторе Газа с октября 2023 года. Освобожденные были переданы представителям Международного Комитета Красного Креста.
МИД РФ также подчеркнул, что продолжит усилия по освобождению еще одного россиянина, уроженца Донбасса М. Харкина, который остается в плену. «Намерены и дальше продолжать энергично добиваться скорейшего возвращения домой остающегося в Газе еще одного нашего соотечественника», — добавили в министерстве.
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