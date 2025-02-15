МИД РФ поблагодарил три страны за освобождение россиянина из плена ХАМАС

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Россиянин находился в плену ХАМАС с 2023 года
Россиянин находился в плену ХАМАС с 2023 года Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел России выразило благодарность Палестине, а также партнерам из Катара и Египта за содействие в освобождении россиянина Александра Труфанова, который находился в плену у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной», — заявили в ведомстве.

Ранее ХАМАС освободил трех заложников, включая гражданина России Александра Труфанова, которых удерживал в секторе Газа с октября 2023 года. Освобожденные были переданы представителям Международного Комитета Красного Креста. 

МИД РФ также подчеркнул, что продолжит усилия по освобождению еще одного россиянина, уроженца Донбасса М. Харкина, который остается в плену. «Намерены и дальше продолжать энергично добиваться скорейшего возвращения домой остающегося в Газе еще одного нашего соотечественника», — добавили в министерстве.

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Министерство иностранных дел России выразило благодарность Палестине, а также партнерам из Катара и Египта за содействие в освобождении россиянина Александра Труфанова, который находился в плену у радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. «Признательны палестинской стороне, а также катарским и египетским партнерам за помощь в благополучном исходе данного дела. Хотели бы отметить, что задача вызволения из плена соотечественников для нас была и остается приоритетной», — заявили в ведомстве. Ранее ХАМАС освободил трех заложников, включая гражданина России Александра Труфанова, которых удерживал в секторе Газа с октября 2023 года. Освобожденные были переданы представителям Международного Комитета Красного Креста.  МИД РФ также подчеркнул, что продолжит усилия по освобождению еще одного россиянина, уроженца Донбасса М. Харкина, который остается в плену. «Намерены и дальше продолжать энергично добиваться скорейшего возвращения домой остающегося в Газе еще одного нашего соотечественника», — добавили в министерстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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