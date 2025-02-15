Песков прокомментировал отправку ВС США на Украину

В Кремле взяли во внимание тот факт, что газета The Wall Street Journal исказила слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об отправке военных на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, приняли к сведению», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее Вэнс заявил, что США введут войска, если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной. Тогда его слова передавала американская газета The Wall Street Journal. Вскоре вице-президент обвинил издание в намеренном искажении своих слов.
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