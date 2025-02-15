Песков прокомментировал отправку ВС США на Украину

Песков: Кремль учел, что слова об отправке ВС США на Украину были искажены
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Песков заявил, что Кремль принял к сведению сообщение Вэнса
Песков заявил, что Кремль принял к сведению сообщение Вэнса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле взяли во внимание тот факт, что газета The Wall Street Journal исказила слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об отправке военных на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, приняли к сведению», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее Вэнс заявил, что США введут войска, если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной. Тогда его слова передавала американская газета The Wall Street Journal. Вскоре вице-президент обвинил издание в намеренном искажении своих слов. 

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В Кремле взяли во внимание тот факт, что газета The Wall Street Journal исказила слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об отправке военных на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, приняли к сведению», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Ранее Вэнс заявил, что США введут войска, если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной. Тогда его слова передавала американская газета The Wall Street Journal. Вскоре вице-президент обвинил издание в намеренном искажении своих слов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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