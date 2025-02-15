Спецпосланник США публично взял 180 дней для завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится в этом году, причем за столом переговоров не будет Европы. С таким заявлением выступил спецпосланник США по Украине Кит Келлог, взяв на решение 180 дней.
«[Конфликт] на Украине должен закончиться быстрее, чем через год. Я публично беру 180 дней, чтобы задействовать все стороны», — сообщил Келлог на полях Мюнхенской конференции. Он подчеркнул, что Европы не будет за столом переговоров.
С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит международная конференция. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов о безопасности в Европе.
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