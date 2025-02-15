«Смелый парень»: Медведев похвалил вице-премьера США за жесткую речь в Мюнхене

Медведев: вице-премьер США Вэнс отчитал европейцев
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Медведев похвалил вице-президента США Джей Ди Вэнса
Медведев похвалил вице-президента США Джей Ди Вэнса Фото:

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил вице-премьера США Джей Ди Вэнса за речь в Мюнхене. В своих соцсетях он назвал его «смелым парнем».

«А он [Вэнс] взял — и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь... Смелый парень», — написал Медведев во «ВКонтакте». Однако он отметил, что в должности вице-президента американец еще не достаточно опытен.

По словам Медведева, Вэнс сказал правду о современных странах Европы. ЕС — злобная немощная старуха, добавил он.

С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит международная конференция. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов о безопасности в Европе. 

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил вице-премьера США Джей Ди Вэнса за речь в Мюнхене. В своих соцсетях он назвал его «смелым парнем». «А он [Вэнс] взял — и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь... Смелый парень», — написал Медведев во «ВКонтакте». Однако он отметил, что в должности вице-президента американец еще не достаточно опытен. По словам Медведева, Вэнс сказал правду о современных странах Европы. ЕС — злобная немощная старуха, добавил он. С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит международная конференция. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов о безопасности в Европе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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