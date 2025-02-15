«Смелый парень»: Медведев похвалил вице-премьера США за жесткую речь в Мюнхене

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил вице-премьера США Джей Ди Вэнса за речь в Мюнхене. В своих соцсетях он назвал его «смелым парнем».
«А он [Вэнс] взял — и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы — дрянь... Смелый парень», — написал Медведев во «ВКонтакте». Однако он отметил, что в должности вице-президента американец еще не достаточно опытен.
По словам Медведева, Вэнс сказал правду о современных странах Европы. ЕС — злобная немощная старуха, добавил он.
С 14 по 16 февраля в Мюнхене проходит международная конференция. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов о безопасности в Европе.
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