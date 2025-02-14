14 февраля 2025

В Пермский край прибыла группа беженцев из Сирии

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Большинство приезжих из-за рубежа — это женщины и дети
Большинство приезжих из-за рубежа — это женщины и дети Фото:

В Прикамье вечером 15 февраля прибыла группа из порядка сирийских 100 беженцев. Об этом сообщила пресс-служба минтербеза региона.

«В Пермский край прибыли около 100 сирийцев. Большая часть из них — женщины и дети», — со ссылкой на данные ведомства пишет портал «В курсе.ру».

Беженцев на вокзале Пермь II встретили экстренные службы. Приезжих сопроводили в пункт временного размещения в Пермском округе.

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В Прикамье вечером 15 февраля прибыла группа из порядка сирийских 100 беженцев. Об этом сообщила пресс-служба минтербеза региона. «В Пермский край прибыли около 100 сирийцев. Большая часть из них — женщины и дети», — со ссылкой на данные ведомства пишет портал «В курсе.ру». Беженцев на вокзале Пермь II встретили экстренные службы. Приезжих сопроводили в пункт временного размещения в Пермском округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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