В Пермский край прибыла группа беженцев из Сирии

Большинство приезжих из-за рубежа — это женщины и дети
В Прикамье вечером 15 февраля прибыла группа из порядка сирийских 100 беженцев. Об этом сообщила пресс-служба минтербеза региона.
«В Пермский край прибыли около 100 сирийцев. Большая часть из них — женщины и дети», — со ссылкой на данные ведомства пишет портал «В курсе.ру».
Беженцев на вокзале Пермь II встретили экстренные службы. Приезжих сопроводили в пункт временного размещения в Пермском округе.
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