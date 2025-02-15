В Мюнхене раскрыли судьбу российских баз в Сирии

Решение о пересмотре отношений между Сирией и Россией будет приниматься сирийским народом. Об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.
«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом», — сообщает ТАСС со ссылкой на министра. Он отметил, что если Сирия получит зеленый свет от народа, то будут предприняты действия, определяющие будущее российских военных баз в республике.
Ранее URA.RU сообщало, министр обороны Сирии Абу Касра заявил, что Россия сможет сохранить свои военные базы, если это будет выгодно сирийским властям. Он подтвердил, что отношения между Москвой и новым сирийским правительством улучшаются, и отметил, что в «политике нет постоянных врагов».
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