В Мюнхене раскрыли судьбу российских баз в Сирии

Глава МИД Сирии: будущее российских баз будет решать сирийский народ
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Сирий народ определит будущие отношения между двумя странами
Сирий народ определит будущие отношения между двумя странами Фото:

Решение о пересмотре отношений между Сирией и Россией будет приниматься сирийским народом. Об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани. 

«Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом», — сообщает ТАСС со ссылкой на министра. Он отметил, что если Сирия получит зеленый свет от народа, то будут предприняты действия, определяющие будущее российских военных баз в республике. 

Ранее URA.RU сообщало, министр обороны Сирии Абу Касра заявил, что Россия сможет сохранить свои военные базы, если это будет выгодно сирийским властям. Он подтвердил, что отношения между Москвой и новым сирийским правительством улучшаются, и отметил, что в «политике нет постоянных врагов».

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Решение о пересмотре отношений между Сирией и Россией будет приниматься сирийским народом. Об этом заявил министр иностранных дел в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани.  «Решение о пересмотре отношений с Россией будет приниматься сирийским народом», — сообщает ТАСС со ссылкой на министра. Он отметил, что если Сирия получит зеленый свет от народа, то будут предприняты действия, определяющие будущее российских военных баз в республике.  Ранее URA.RU сообщало, министр обороны Сирии Абу Касра заявил, что Россия сможет сохранить свои военные базы, если это будет выгодно сирийским властям. Он подтвердил, что отношения между Москвой и новым сирийским правительством улучшаются, и отметил, что в «политике нет постоянных врагов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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