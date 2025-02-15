Цены на садовые участки с домами в Челябинске быстро растут, как и спрос на них. Инфографика

Садовые участки в Челябинске активно покупают участники СВО

16 февраля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Сады в городе весной могут подорожать еще на 15% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в 2024 году садовые участки с домом подорожали на 30%, и на данный момент остаются выгодной инвестицией. На них по-прежнему высокий спрос. Специалисты прогнозируют рост цен на данную недвижимость весной 2025 года еще на 15%. О причинах URA.RU рассказали эксперты на рынке недвижимости. «В марте как раз наступает дачный сезон, с 15 февраля челябинцы начали активно выбирать и покупать садовые участки. К весне 2025 года можно спрогнозировать прирост по ценам в районе 15%. Также можно ожидать роста числа предложений о продаже садовых участков с домами», — сообщил руководитель АН «Самолет плюс» на Труда 174 Вадим Третьяков. Цены на дачи выросли из-за высоко спроса, их активно покупают участники СВО Как пояснил Третьяков, в 2024 году рост цен на частные дома с участком в СНТ был связан с увеличением спроса на них. Данную недвижимость стали покупать участники СВО, которым начали выплачивать суммы в районе 3-4 миллионов рублей. «У нас много покупателей сейчас, которые пришли с СВО, у которых контракты закончились, они к нам приехали, покупают участки мы им предлагаем эти варианты. У них сумма обычно такая — в районе 3-4 миллионов. Именно столько платят за ранения. Но это только одна категория. Многие приезжают с выплатами, кто отслужил, единовременные были выплаты. Причем покупают, что подешевле, а это обычно ИЖС или небольшие однокомнатные квартиры на вторичном рынке», — сообщил Третьяков. Средняя стоимость дачных участков в Челябинске составляет 1,8-2 миллиона рублей Как отметил руководитель АН «Самолет плюс» на Труда 174, сейчас в Челябинске сады площадью четыре сотки с небольшим домиком площадью 30-40 квадратных метров, которые на сегодняшний день наиболее востребованы, в среднем стоят в Челябинске 1,8-2 миллиона рублей. Несколько лет назад их можно было купить за миллион рублей, но за последние два года существенно вырос спрос. При этом если говорить про наиболее востребованные садовые участки, то там цена сейчас выше примерно на 30%. Такие сады продают по 2,5-3 миллиона рублей. Средняя стоимость садовых участков в Челябинске составляет 1,8-2 миллиона рублей за объект Инфографика URA.RU Челябинцы чаще всего покупают дачи и дома около Шершней и в Сосновском районе Как рассказал Третьяков, по состоянию на февраль 2025 года самыми популярными садовыми участками у челябинцев на данный момент являются сады в западном направлении в Сосновском районе. Это садовые некоммерческие товарищества «Петушок», «Вишневый», «Мичуринский», «Заречный». В топ самых популярных садовых участков в Челябинске вошли сады рядом с озером Шершни Инфографика URA.RU Также Третьяков отметил, что востребованы стали не только частные дома в СНТ, но и недвижимость в коттеджных поселках комфорт-класса в развивающемся Сосновском районе. Цена на дома в коттеджных поселках значительно превышает садовые участки и в среднем составляет 8-12 миллионов рублей за объект. Риелторы рекомендуют подбирать сады уже сейчас, чтобы успеть до повышения цен и подготовиться к дачному сезону В свою очередь президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова поделилась, что на данный момент челябинцам действительно стоит присматриваться к садовым участкам. Пик спроса придется на март—апрель 2025 года. При этом эксперт считает, что цены на участки неоправданно завышены и стали неподъемными для обычных жителей Челябинска и их нужно снижать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2024 году садовые участки с домом подорожали на 30%, и на данный момент остаются выгодной инвестицией. На них по-прежнему высокий спрос. Специалисты прогнозируют рост цен на данную недвижимость весной 2025 года еще на 15%. О причинах URA.RU рассказали эксперты на рынке недвижимости. «В марте как раз наступает дачный сезон, с 15 февраля челябинцы начали активно выбирать и покупать садовые участки. К весне 2025 года можно спрогнозировать прирост по ценам в районе 15%. Также можно ожидать роста числа предложений о продаже садовых участков с домами», — сообщил руководитель АН «Самолет плюс» на Труда 174 Вадим Третьяков. Цены на дачи выросли из-за высоко спроса, их активно покупают участники СВО Как пояснил Третьяков, в 2024 году рост цен на частные дома с участком в СНТ был связан с увеличением спроса на них. Данную недвижимость стали покупать участники СВО, которым начали выплачивать суммы в районе 3-4 миллионов рублей. «У нас много покупателей сейчас, которые пришли с СВО, у которых контракты закончились, они к нам приехали, покупают участки мы им предлагаем эти варианты. У них сумма обычно такая — в районе 3-4 миллионов. Именно столько платят за ранения. Но это только одна категория. Многие приезжают с выплатами, кто отслужил, единовременные были выплаты. Причем покупают, что подешевле, а это обычно ИЖС или небольшие однокомнатные квартиры на вторичном рынке», — сообщил Третьяков. Средняя стоимость дачных участков в Челябинске составляет 1,8-2 миллиона рублей Как отметил руководитель АН «Самолет плюс» на Труда 174, сейчас в Челябинске сады площадью четыре сотки с небольшим домиком площадью 30-40 квадратных метров, которые на сегодняшний день наиболее востребованы, в среднем стоят в Челябинске 1,8-2 миллиона рублей. Несколько лет назад их можно было купить за миллион рублей, но за последние два года существенно вырос спрос. При этом если говорить про наиболее востребованные садовые участки, то там цена сейчас выше примерно на 30%. Такие сады продают по 2,5-3 миллиона рублей. Челябинцы чаще всего покупают дачи и дома около Шершней и в Сосновском районе Как рассказал Третьяков, по состоянию на февраль 2025 года самыми популярными садовыми участками у челябинцев на данный момент являются сады в западном направлении в Сосновском районе. Это садовые некоммерческие товарищества «Петушок», «Вишневый», «Мичуринский», «Заречный». Также Третьяков отметил, что востребованы стали не только частные дома в СНТ, но и недвижимость в коттеджных поселках комфорт-класса в развивающемся Сосновском районе. Цена на дома в коттеджных поселках значительно превышает садовые участки и в среднем составляет 8-12 миллионов рублей за объект. Риелторы рекомендуют подбирать сады уже сейчас, чтобы успеть до повышения цен и подготовиться к дачному сезону В свою очередь президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова поделилась, что на данный момент челябинцам действительно стоит присматриваться к садовым участкам. Пик спроса придется на март—апрель 2025 года. При этом эксперт считает, что цены на участки неоправданно завышены и стали неподъемными для обычных жителей Челябинска и их нужно снижать.