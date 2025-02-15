Зарплата дворников в ХМАО выросла на 62%

Средняя зарплата дворников ХМАО составляет 41,3 тысячи рублей
В ХМАО на 62% поднялась зарплата дворников. Сейчас она составляет в среднем 41,3 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Работа».
«Средняя предлагаемая зарплата: 41 287 рублей. Динамика зарплаты: +62% за год», — рассказали эксперты.
При этом за последний месяц оплата труда у дворников выросла еще на 2%. Наибольшее количество вакансий имеет график неполного рабочего дня.
Профессионалы из Югры все чаще отправляются на заработки в другие страны. Несмотря на невысокую медианную зарплату, ряду специалистов иностранцы готовы платить больше, чем на Родине.
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