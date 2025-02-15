15 февраля 2025
14 февраля 2025

Зарплата дворников в ХМАО выросла на 62%

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата дворников ХМАО составляет 41,3 тысячи рублей
Средняя зарплата дворников ХМАО составляет 41,3 тысячи рублей Фото:

В ХМАО на 62% поднялась зарплата дворников. Сейчас она составляет в среднем 41,3 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Работа».

«Средняя предлагаемая зарплата: 41 287 рублей. Динамика зарплаты: +62% за год», — рассказали эксперты.

При этом за последний месяц оплата труда у дворников выросла еще на 2%. Наибольшее количество вакансий имеет график неполного рабочего дня.

Профессионалы из Югры все чаще отправляются на заработки в другие страны. Несмотря на невысокую медианную зарплату, ряду специалистов иностранцы готовы платить больше, чем на Родине.

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В ХМАО на 62% поднялась зарплата дворников. Сейчас она составляет в среднем 41,3 тысячи рублей. Об этом сообщили аналитики «Авито Работа». «Средняя предлагаемая зарплата: 41 287 рублей. Динамика зарплаты: +62% за год», — рассказали эксперты. При этом за последний месяц оплата труда у дворников выросла еще на 2%. Наибольшее количество вакансий имеет график неполного рабочего дня. Профессионалы из Югры все чаще отправляются на заработки в другие страны. Несмотря на невысокую медианную зарплату, ряду специалистов иностранцы готовы платить больше, чем на Родине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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