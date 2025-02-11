11 февраля 2025

Аналитики раскрыли размер зарплаты, которые предлагают жителям ХМАО за рубежом

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане могут заработать за границей до 200 тысяч
Югорчане могут заработать за границей до 200 тысяч Фото:

Профессионалы из Югры все чаще отправляются на заработки в другие страны. Несмотря на невысокую медианную зарплату, ряду специалистов иностранцы готовы платить больше, чем на Родине, рассказали URA.RU аналитики Hh.ru.

«Медианная предлагаемая зарплата для россиян в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения, составила в прошедшем году 51 700 рублей. Но есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 руб.), руководители группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентисты (186 800 руб.)», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Привлекают югорских специалистов не только приличные зарплаты. Немаловажную роль играют и другие «плюшки», которые предлагают иностранные работодатели. Одна из российских госкорпораций, например, ведет набор персонала в Эль?Дабаау, Египет. Сотрудники обеспечены питанием, жильем, имеют весьма комфортные условия для работы.

«У нас в Нижневартовске зарплата по моей должности — главный специалист по снабжению — 70-90 тысяч рублей, в Египте я получаю 150 тысяч на пятидневке. Кроме того, не плачу за жилье — поселили в квартире недалеко от моря, с работы-на работу возят, обеспечивают трехразовое питание, воду — это существенно экономит мой бюджет. Ну и, конечно же, климат привлекает», — рассказала главный специалист по снабжению из Нижневартовска Анна Дубовая.

Ранее URA.RU сообщало, что у китайцев вырос спрос на специалистов из Югры. Предложений из поднебесной стало в 10 раз больше.

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Профессионалы из Югры все чаще отправляются на заработки в другие страны. Несмотря на невысокую медианную зарплату, ряду специалистов иностранцы готовы платить больше, чем на Родине, рассказали URA.RU аналитики Hh.ru. «Медианная предлагаемая зарплата для россиян в иностранных вакансиях, на которые были отправлены приглашения, составила в прошедшем году 51 700 рублей. Но есть ряд специалистов, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 000 руб.), руководители группы разработки (201 000 руб.), дата-сайентисты (186 800 руб.)», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. Привлекают югорских специалистов не только приличные зарплаты. Немаловажную роль играют и другие «плюшки», которые предлагают иностранные работодатели. Одна из российских госкорпораций, например, ведет набор персонала в Эль?Дабаау, Египет. Сотрудники обеспечены питанием, жильем, имеют весьма комфортные условия для работы. «У нас в Нижневартовске зарплата по моей должности — главный специалист по снабжению — 70-90 тысяч рублей, в Египте я получаю 150 тысяч на пятидневке. Кроме того, не плачу за жилье — поселили в квартире недалеко от моря, с работы-на работу возят, обеспечивают трехразовое питание, воду — это существенно экономит мой бюджет. Ну и, конечно же, климат привлекает», — рассказала главный специалист по снабжению из Нижневартовска Анна Дубовая. Ранее URA.RU сообщало, что у китайцев вырос спрос на специалистов из Югры. Предложений из поднебесной стало в 10 раз больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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