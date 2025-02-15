Власти Соликамска ищут подрядчика для благоустройства набережной

В Пермском крае ищут подрядчика для благоустройства набережной реки Боровой «Слобода солеваров» в Соликамске. Начальная стоимость контракта составляет 210,6 млн рублей, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.
«Победитель аукциона обустроит на территории тротуары, мягкие гравийные покрытия, малые архитектурные формы. На набережной установят арт-объекты „Соленос“, „Солевары“ и „Соль“, а также скамейки „Щука камская“, смотровую площадку, кафе, сцену, велодорожки, детскую площадку, беседку-барбекю, купальню и зону отдыха. Озеленение будет выполнено с использованием растений из Соликамского ботанического сада», — приводит Business Class информацию конкурсной документации.
Общая площадь территории для благоустройства составляет 2,4 га. Проект разрабатывало архитектурное бюро Isaev architects из Екатеринбурга. Подрядчика выберут 11 марта. Работы начнутся 1 апреля 2025 года и завершатся до конца года.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители Соликамска раскритиковали новый арт-объект, в который превратили местный пешеходный мост Влюбленных. Горожанам не понравились элементы подсветки, которыми оснастили переход. Днем они выглядят уродливо, считают многие горожане. Как выяснилось, при обновлении городской достопримечательности, дизайнеры ориентировались на мост в штате Айова, США.
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