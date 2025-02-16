Военный ВСУ Денис Откаленко, попавший в российский плен, был вынужден сражаться с одним автоматом «Калашникова» (АК). Эту информацию предоставило Министерство обороны РФ.
«Я не знаю, как там можно было воевать просто с автоматом АК, когда тебя минометы кроют, дроны со сбросами тоже кроют», — рассказал Денис Откаленко, его слова передает Минобороны России. Пленный уточнил, что его отправили на фронт по контракту сразу после срочной службы, приписав к части А2287 автомобильного батальона. По словам Откаленко, перед отправкой на передовую он провел всего сутки в учебной части и не получил должной боевой подготовки.
Ранее пленный солдат ВСУ из элитной бригады «Анна Киевская» рассказал, что ему приходилось воевать с ржавым автоматом. Он назвал подготовку в данной бригаде ее оснащение «полной туфтой», слова пленного передает «Царьград».
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