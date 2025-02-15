15 февраля 2025

Екатеринбургский мажор сбежал от суда на СВО

Обвиняемый в мошенничестве екатеринбуржец ушел на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый не явился на заседание суда
Обвиняемый не явился на заседание суда Фото:

Обвиняемый в мошенничестве екатеринбуржец Никита Роганов, забиравший деньги у девушек, уехал на СВО. 18 декабря ему должны были вынести приговор, но на сайте Полевского городского суда появилась информация, что производство по делу приостановлено, отсутствует реальная возможность присутствия обвиняемого на процессе. О том, что Роганов на СВО, URA.RU сообщил источник.

«Обычно такая формулировка публикуется судом, когда подсудимый уходит на СВО. Роганов там», — поделился он.

Мужчине 23 года. Как установили полицейские, в 2021-2023 гг. он знакомился через интернет с юными девушками, входил к ним в доверие, после чего предлагал открыть совместный бизнес. Девушки, доверявшие обходительному «другу», передавали ему деньги от 60 тыс. до 1,5 млн рублей. После этого ухажер переставал появляться и выходить на связь.

Ранее парень уже попадался в руки силовиков — в 2022 году суд признал его виновным в краже в особо крупном размере (он похитил у сына свердловского политика крупную сумму). Тогда Роганов отделался условкой.

Никита Роганов знакомился через Интернет с юными девушками
Никита Роганов знакомился через Интернет с юными девушками
Фото:
Отсутствует реальная возможность присутствия обвиняемого на процессе
Отсутствует реальная возможность присутствия обвиняемого на процессе
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Обвиняемый в мошенничестве екатеринбуржец Никита Роганов, забиравший деньги у девушек, уехал на СВО. 18 декабря ему должны были вынести приговор, но на сайте Полевского городского суда появилась информация, что производство по делу приостановлено, отсутствует реальная возможность присутствия обвиняемого на процессе. О том, что Роганов на СВО, URA.RU сообщил источник. «Обычно такая формулировка публикуется судом, когда подсудимый уходит на СВО. Роганов там», — поделился он. Мужчине 23 года. Как установили полицейские, в 2021-2023 гг. он знакомился через интернет с юными девушками, входил к ним в доверие, после чего предлагал открыть совместный бизнес. Девушки, доверявшие обходительному «другу», передавали ему деньги от 60 тыс. до 1,5 млн рублей. После этого ухажер переставал появляться и выходить на связь. Ранее парень уже попадался в руки силовиков — в 2022 году суд признал его виновным в краже в особо крупном размере (он похитил у сына свердловского политика крупную сумму). Тогда Роганов отделался условкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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