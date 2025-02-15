Екатеринбургский мажор сбежал от суда на СВО

Обвиняемый в мошенничестве екатеринбуржец Никита Роганов, забиравший деньги у девушек, уехал на СВО. 18 декабря ему должны были вынести приговор, но на сайте Полевского городского суда появилась информация, что производство по делу приостановлено, отсутствует реальная возможность присутствия обвиняемого на процессе. О том, что Роганов на СВО, URA.RU сообщил источник.
«Обычно такая формулировка публикуется судом, когда подсудимый уходит на СВО. Роганов там», — поделился он.
Мужчине 23 года. Как установили полицейские, в 2021-2023 гг. он знакомился через интернет с юными девушками, входил к ним в доверие, после чего предлагал открыть совместный бизнес. Девушки, доверявшие обходительному «другу», передавали ему деньги от 60 тыс. до 1,5 млн рублей. После этого ухажер переставал появляться и выходить на связь.
Ранее парень уже попадался в руки силовиков — в 2022 году суд признал его виновным в краже в особо крупном размере (он похитил у сына свердловского политика крупную сумму). Тогда Роганов отделался условкой.
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